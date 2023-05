Vjenčanica buduće mladenke slučajno je prodana za nekoliko funti na rasprodaji rabljenih stvari: 'Bila sam shrvana'

Vjenčanica buduće mladenke slučajno je prodana za nekoliko funti na rasprodaji rabljenih stvari. Naime, Olivia Stirling mjesecima je planirala svoj veliki dan, a njena joj je baka odlučila kupiti vjenčanicu za 800 eura. No, 89-godišnja Bobbie Clutterbuck umrla je prije nego što su planovi za veliki dan njezine unuke finalizirani. Kada je 29-godišnja Olivia, otišla do bakine kuće kako bi uzela svoju vjenčanicu, njena joj je rođakinja otkrila da je sve Bobbine stvari poslala na rasprodaju rabljenih stvari – uključujući i haljinu, prenosi The Sun.

Shrvana Olivia objavila je očajničku molbu na društvenim mrežama u nadi da će pronaći osobu koja je kupila njenu vjenčanicu. I srećom, pronašla je bračni bar koji ju je kupio svojoj kćeri, studentici mode i dizajna, kako bi od nje mogla iskoristiti materijal za svoje kreacije. Ali, vjenčanica još nije došla u ruke buduće dizajnerice, a bračni je par Oliviji odlučio vratiti haljinu besplatno. 'Imala je dodatnu sentimentalnu vrijednost jer sam je odabrala sa svojom bakom', kaže Olivia, 'Mama mi je umrla kad sam imala 18 godina, tako da smo bile jako bliske'.

Iako je Olivia bila slomljena zbog činjenice da baka neće prisustvovati njenom vjenčanju, bilo joj je drago što će barem na taj veliki dan moći nositi haljinu koju su zajedno odabrale. Naime, Bobbie i Olivia zajedno su uočile vjenčanicu u art deco stilu iz 1920-ih u salonu vjenčanica te ju je Bobbie kupila za svoju unuku i spremila u svoj dom, kako je Olivijin zaručnik, Craig, ne bi vidio. Olivia kaže kako je skroz zaboravila na nju kada joj se baka razboljela.

Ali, sada je zahvalna paru koji joj je vratio ovu vrijednu uspomenu na baku: 'Par koji ju je kupio bio je apsolutno divan i nije htio primiti novac od mene'. Njezina rođakinja, koja je organizirala čišćenje bakine kuće, komentirala je: 'Nisam imala pojma da je Olivijina haljina tamo. Tako mi je laknulo što ju je uspjela vratila'. Olivia i Craig vjenčat će se sljedećeg ožujka na ceremoniji s temom 1920-ih, a Olivia kaže: 'Haljinu neću ispustiti iz vida do dana vjenčanja'.

