Padne u nesvijest svaki put kad se smije ili plače: 'Bojim se da bi me to moglo ubiti'

Chelsea Coombes (27) je prvi put shvatila da nešto nije u redu kada je imala 17 godina i osjetila kako joj se lice "spustilo" nakon što se nasmijala. To se nastavilo događati svaki put kad bi se hihotala, a s vremenom je postalo i gore uzrokujući da joj se glava zatrese i usta zatvore. Chelsea je zatim otišla liječniku i rečeno joj je da vjerojatno ima poremećaj spavanja, narkolepsiju i katapleksiju, odnosno iznenadni i kratki gubitak mišićnog tonusa, ali nije dobila službenu dijagnozu, piše The Sun.

Chelsei se stanje postupno pogoršavalo, a epizode su bile potaknute njezinim emocijama kad se smije, plače i kad je mamurna. Često uspijeva prijeći preko simptoma s humorom, no doživjela je strašan trenutak kada se gotovo utopila nakon što je izgubila kontrolu nad svojim mišićima dok se smijala. Kreatorica sadržaja na društvenim mrežama iz engleskog naselja Kibwortha rekla je: da prvo osjeti kao slabu vrtoglavicu.

"Oči će mi zatreperiti. Noga će mi se trzati i glava će mi početi odmicati. Još sam pri svijesti, ali kao da mi je mozak pijan. Nekad će mi se glava trzati i oko će mi gledati na drugu stranu", opisala je. Prvi put kad je primijetila da nešto nije u redu bila je kod tete. "Sjećam se da sam se nasmijala i da mi se jedna strana lica spustila. Pomislila sam da imam moždani udar. Nasmijala sam se i to se opet dogodilo. Kada je to prvi put počelo, zaspala bih svugdje. I dalje vrlo lako zaspim", objasnila je Chelsea.

Chelsea bi neprekidno primjećivala trenutni gubitak pokreta kada bi se smijala, pa je otišla kod svog liječnika. "Prvo su mislili da bi to mogao biti neepileptički poremećaj", rekla je. Napravila je nekoliko testova i posjetila neurologa koji je vjerovao da se radi o narkolepsiji i povezanom stanju katapleksije. Odustala je od odlaska liječniku nakon što pretrage nisu ništa pokazale, a službenu dijagnozu još nije dobila.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom godina simptomi su se pogoršali i različite emocije su ih počele poticati. "Smijeh je glavni. Ponekad ću to doživjeti kada plačem ili kada sam mamurna. Prije mnogo godina dogodilo mi se kad sam nosila šalice čaja i smijala sam se. Sada je nošenje šalica čaja okidač", rekla je Chelsea. Ona opisuje nedostatak mišićnog tonusa kao nesvjesticu, ali je ipak i dalje pri svijesti. Stanje joj se sada pogoršalo i može izgubiti tonus mišića i do 100 puta dnevno.

"Došlo je do točke kada je sada to dio mene. Ako nekome trebam dati poklon, budem jako uzbuđena i onda se to može dogoditi. Kada bude najgore, tada mi noge otkazuju. Bilo koja snažna emocija i to se dogodi. No, ponekad se mogu cijeli dan smijati i ništa se ne događa", objasnila je kreatorica sadržaja. Ako je u javnosti, obično se zna spustiti na zemlju ako osjeti da se to događa. Rekla je da često stranci provjeravaju je li dobro. "Otišla sam na odmor i to se dogodilo u bazenu i ljudi su me morali uhvatiti. Bilo je opasno i prilično zastrašujuće", opisala je.

VEZANI ČLANCI:

Chelsea također nema položen vozački ispit i brine se kada će zasnovati obitelj. "Još nemam djecu, ali ih jako želim. Što bi se dogodilo da držim svoje dijete i onesvijestim se?", zabrinuto je rekla. Chelsea se sada vratila liječniku na testiranje da bi dobila službenu dijagnozu i da bi vidjela ima li pomoći. Informacije o svojem stanju i epizoda dijeli u TikTok videima da bi podigla svijest i pokazala drugima s tim stanjem da se nemaju čega sramiti. "Ne moraš se skrivati. Nisam vrlo ozbiljna osoba. ne shvaćam život previše ozbiljno", zaključila je.

GALERIJA: Način na koji tipkate može biti rani simptom Parkinsonove bolesti