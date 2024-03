Ovo su najbolji party gradovi na svijetu: Na popisu i jedan hrvatski

Svijet je prepun živahnih gradova, od kojih svaki nudi jedinstvenu mješavinu kulture, glazbe i zabave koji zadovoljavaju ljubitelje zabava svih ukusa. Od suncem okupanih plaža Ibize do užurbanih ulica Tokija, ovi gradovi poznati su po živahnoj atmosferi i nezaboravnom iskustvu noćnog života. Bilo da ste iskusni partijaner ili se jednostavno želite opustiti i stvoriti trajna sjećanja s prijateljima, ovi gradovi obećavaju noći ispunjene plesom, smijehom i mogućnošću za istraživanje novih kultura, piše Nightlife.

Od legendarnih klubova i barova do jedinstvenih lokalnih iskustava, ovi gradovi nude raznoliku ponudu zabavnih opcija koje će oživjeti vaše noći. Na popisu, na 24. mjestu, našao se i Split za koji pišu da je prekrasan obalni grad s bogatom poviješću koja datira još iz Rimskog Carstva te je također dom živahnog noćnog života. Od barova na plaži do povijesnih vinskih podruma, ovaj šarmantna hrvatska destinacija ima za svakoga ponešto.

09.07.2023., Split - Treca vecer Ultra Europe Festivala na parku Mladezi. Nastup DJ Martin Garrix Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Popularni portal predlaže da posjetite popularnu plažu Bačvice, gdje ćete pronaći mješavinu klubova i barova na plaži koji ostaju otvoreni do ranih jutarnjih sati. Za opuštenije iskustvo istražite udobne vinske barove i konobe u slikovitom starom gradu, gdje možete ispijati lokalna vina i uživati ​​u toploj mediteranskoj atmosferi.

Na 32. mjestu je i jedan od najboljih party gradova na Balkanu, Beograd, poznat po svom burnom noćnom životu i party sceni. Prostirući se preko rijeka Dunava i Save, njegovi poznati 'splavovi' imaju sve, od techna do tradicionalne balkanske glazbe. Srce grada, Skadarlija, nudi šarm starog svijeta sa svojom boemskom četvrti kojom se nižu kafane i živa narodna glazba. Od opuštenog do divljeg, Beograd nudi jedinstveno iskustvo zabave koje traje do zore.

Prvo je mjesto zauzela Ibiza koja je dugo sinonim za epske zabave, privlačeći posjetitelje iz cijelog svijeta na svoje suncem okupane obale. Ovaj prekrasni mediteranski otok dom je nekih od najpoznatijih noćnih klubova na planetu, uključujući Pachu, Amnesia i Ushuaïa.

Na drugom se mjestu našao Rio de Janeiro - grad koji zna tulumariti. Od svjetski poznatog karnevalskog festivala do njegovih legendarnih samba klubova, u ovom brazilskom žarištu nikada nije dosadno. Lapa, četvrt zabave u Riju, prepuna je barova, klubova i uličnih zabava zbog kojih cijeli grad vrvi cijelu noć. Svakako posjetite Rio Scenarium, popularni noćni klub smješten u prekrasno obnovljenoj povijesnoj zgradi, gdje možete plesati cijelu noć uz samba glazbu uživo.

Na trećem je mjestu Berlin koji, kao epicentar techno glazbe, ima scenu uzbudljivu scenu noćnog života. Ovaj se grad može pohvaliti nevjerojatnim brojem klubova, a mnogi od njih ostaju otvoreni do ranih jutarnjih sati ili čak cijeli vikend. Ne propustite priliku doživjeti legendarni Berghain, koji se često smatra najboljim klubom na svijetu. Berlin je također poznat po opuštenom stavu i raznolikim supkulturama, osiguravajući otvorenu i gostoljubivu atmosferu za sve tipove ljudi. Pogledajte popis svih destinacija: