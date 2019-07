Ovisnica o plastičnim operacijama: Želi imati najveće grudi na svijetu i izgledati kao Barbie

Konstantia Dimola ima 40 godina i ovisnica je o plastičnim operacijama. Dolazi iz Amsterdama i želi imati najveće grudi na svijetu i izgledati poput Barbike.

Ovaj model napravit će sve da promijeni svoj izgled. Tako je do sada imala pet operacija grudi, liposukciju "debelog" zgloba, operirala je nos, podigla kapke, ima i filere u usnicama koje stavlja svaki mjesec, a također je podigla obraze. Sve kako bi izgledala kao lutka.

Nemaju svi razumijevanja za njezine operacije pa se često na ulici susreće s negativnim komentarima. Mnogi je zovu "čudovište", "životinja iz Zoološkog vrta", ali to je ne smeta previše. Konstantia je siguna što želi i ne misli posustati u svojem naumu.

Foto: Instagram

Sve je počelo kada je imala samo pet godina i kada je gledajući svoju Barbie lutkicu htjela jednog dana izgledati poput nje. "Volim njezine savršene obline i kako izgleda atraktivno. Ljudi su me posljednjih nekoliko godina prozivali na ulici, ali ja volim svoje tijelo i to je jedino važno. Nikada neću prestati s plastičnim operacijama. Sav moj novac trošim na to i apsolutno se isplati", rekla je za The Sun.

"Znam da se ne sviđa svima moj izgled, ali iskreno, nije me briga. Ne radim ovo za nikoga, osim za sebe. To me usrećuje i jedva čekam vidjeti konačan rezultat", izjavila je Konstantia.

Foto: Instagram

Novce za operacije skuplja od svoje 22. godine, kada je prvi puta stala pod nož, a najponosnija je na svoje velike grudi.

U lipnju 2016. godine otvorila je Instagram i Twitter profil, a u samo tjedan dana dobila je 5 000 pratitelja iz cijelog svijeta.