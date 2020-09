Iskoristite perilicu posuđa što kvalitetnije i očuvajte njezine funkcije: Evo što sve možete oprati u njoj

Gomilanje suđa, konstantno pranje i korištenje perilice koje skraćuje njezin životni vijek može se lako riješiti - stvar je u dobroj organizaciji. Kako savjetuje GoodHouseKeeping, trebali biste ju mudro koristiti kako biste produžili njezino trajanje. Prva stvar o kojoj trebate voditi računa je slaganje suđa. Da, stvarno postoji pogrešan način slaganja suđa u perilicu i zapravo je vrlo jednostavno - ako voda ne dopire do posuđa, neće ga oprati. Zato posuđe slažite tako da nema preklapanja i blokiranja dotoka vode. Prljavi dio uvijek okrenite prema dolje ili prema sredini, savjetuje Carolyn Forte, direktorica Good Housekeeping’s Home Appliances & Cleaning Products.



Objasnila je i kako bi čaše trebalo staviti između pregrada, a ne preko jer tako sprječavate snažan mlaz vode i pucanje stakla. Žlice i vilice, ako u perilici imate kutiju za njih, stavite okrenute vrhom prema gore, a noževe prema dnu.

Bitno je i voditi računa o čistoći perilice. "Ljudi misle da je perilica čista iznutra, no zaboravljaju da se ondje događa puno prljavih stvari. Kao i s drugim aparatima, perilica posuđa bolje radi kad je dobro održavate, a to uključuje redovito čišćenje", kaže Forte i savjetuje da uklonite ostatke hrane čim ih primijetite, a za čišćenje filtera slijedite upute proizvođača. Također, jedanput mjesečno operite perilicu sredstvom namijenjenim za čišćenje perilica.



Morate misliti i o programu koji uključujete - postoji dobar razlog zašto ih ima više i svaki od njih ima drugačiju funkciju. "Većina perilica danas ima senzore koji određuju koliko će aparat koristiti vode. Osobno koristim automatski odabir ili senzore za najbolji rezultat pranja", otkrila je stručnjakinja.



Funkcije perilice trebalo bi iskoristiti do kraja, pa tako u njoj možete oprati i dječje igračke, spužve, četkice za zube, a čak u odvojenom ciklusu možete prati zdjelice i igračke vaših ljubimaca. Kako biste ih detaljno očistili, možete u njoj oprati i rešetke iz pećnice. Ono što ne biste trebali prati su predmeti od drveta i lijevanog željeza.