Ove stvari trebate izbjegavati ujutro ako želite produktivan dan pun energije

Cijeli dan nemate energije i niste toliko produktivni, a ne možete otkriti što je uzrok? Možda imate jednu od loših navika koju ni ne primjećujete, a itekako utječe na razinu energije, raspoloženje i koncentraciju tijekom radnog dana.



Izbjegavajte raditi ovih nekoliko stvari odmah kada otvorite oči i dan će biti znatno bolji.



1. Nemojte naglo ustajati

Ustati naglo iz kreveta bez malo istezanja i razbuđivanja nikako nije dobro za kralježnicu. Ona je bila opuštena dok ste spavali i gotovo cijelu noć u istom položaju, a naglo aktiviranje može rezultirati ukočenjem. Naravno, to ne znači ni da trebate odgađati alarm nekoliko puta i nastaviti spavati, pa tako zakasniti na posao ili fakultet, ali uzmite nekoliko minuta nakon buđenja da samo sjedite na krevetu i pripremite se za dan.



2. Nemojte se spremati u mraku i uz zatvoren prozor

Nikako se nećete moći razbuditi ako ćete se spremati za dan u mraku i ustajalom zraku u prostoriji. Razmaknite zastore i otvorite prozore kako bi vas sunčeva svjetlost zajedno sa svježim zrakom pokrenula.

Mlada Osječanka Lucija Krstić s kistom i šminkom radi prava umjetnička djela:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

3. Nemojte žuriti

Ako želite produktivan dan, važno je da ujutro uzmete barem malo vremena za sebe. To može biti 10-ak minuta slušanja omiljene glazbe, pijenje kave, razgovor s dragom osobom, sjedenje na balkonu ili u dvorištu... Bitno je da bude nešto što vas opušta.



4. Najvažnije - ne izbjegavajte doručak

Kako biste imali energiju za cijeli dan, obavezno pojedite neki hranjiv i kvalitetan doručak - i to u roku 30 do 60 minuta od buđenja, piše HuffPost.

U galeriji ispod saznajte što vaša jutarnja rutina govori o vama: