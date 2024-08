Ovaj tinejdžer vjeruje da je u prošlom životu poginuo na Titanicu: ‘Uvijek se bojao duboke vode’

Od malih nogu bio je užasnut dubokom vodom, i prisjećao se stvari koje je vidio, kako kaže, s neba, piše LadBible. U razgovoru za LMN za TV emisiju pod nazivom "Duh u mom djetetu", Jameyeva mama je rekla: "Uvijek je bio vrlo sretan i veseo, uživao je u svemu što je radio, volio je učiti nove stvari. Svi u mojoj obitelji vole plivati, svi volimo vodu i imali smo bazen. Jamey nikada nije silazio niz stepenice bazena, čak i ako bih ga podigla i odnijela u vodu, paničario bi, gotovo me gušio, moleći me da ga vratim u plitki dio. Bio je užasnut dubokim krajem bazena."

Obitelj se prisjetila trenutka kada je Jamey imao tri ili četiri godine, kada je svojoj sestri rekao da se sjeća njihove mame kako vozi mali plavi bicikl niz istu cestu kada je bila dijete. Osvrćući se na taj trenutak, njegova mama je rekla: "Pitala sam ga 'kako si me gledao?' (jer nikada nisam to spomenula i nisam imala nikakve slike), a on je bio pomalo uvrijeđen i rekao je 'pa znaš da u raju postoje prozori, mama'."

Dječak ne samo da vjeruje da je poginuo na Titanicu, već ide tako daleko da tvrdi da točno zna tko je bio i kakvu je ulogu imao. Jamey je uvjeren da je bio arhitekt nesretnog broda, Thomas Andrews, koji je dizajnirao nekoliko brodova za White Star Line i išao na sva njihova putovanja. Kobne noći 1912. godine, Thomas je odlučio ne ukrcati se na čamac za spašavanje i potonuo je s brodom. Nakon što je s dadiljom pogledao film Titanic iz 1997. godine, njegova mama je bila užasnuta kad je pronašla njegove crteže broda, tvrdeći da je znao detalje koje nije mogao znati samo gledajući film.

Rekla je: "U prvih dva tjedna, vjerojatno je naslikao 50 slika. Jamey je bio potpuno shrvan činjenicom da su ljudi u kotlovnici prvi poginuli, kao da je njegova krivnja što su bili zarobljeni. Počeo je pričati o samoj nesreći i kako se nije trebala dogoditi, da su napravljene greške, da su se štedjeli troškovi i da ljudi u kotlovnici nisu trebali biti zarobljeni.”

Čak bi plakao zbog toga, dodaje njegova majka. Nakon što su kao obitelj posjetili izložbu o Titanicu, njegova mama se prisjetila da je imao najgori san od svih. Objasnila je: "Bila sam sama kod kuće s Jameyem, on je spavao u krevetu, ja sam gledala televiziju, a onda sam odjednom čula udarac o zid njegove sobe. Nisam znala što da radim, bila sam prestravljena i nisam znala trebam li ga probuditi, a prije nego što sam uspjela bilo što učiniti, vrisnuo je, i ne mogu vam opisati užas u njegovom glasu. Vrisnuo je 'ona tone'. Nije zvučalo kao mali dječak, zvučalo je kao muškarac i samo sam počela plakati." Nakon užasnih iskustava, dječak kaže kako se sada pomirio s činjenicom da je poginuo na tom brodu.

