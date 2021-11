'Otpustila sam dadilju jer je mojoj djeci govorila da im je ona prava mama, jesam li pogriješila?'

Nakon što joj je svekrva preporučila svoju prijateljicu, jedna je mama dvoje male djece pomislila da je uspjela pronaći pravu ženu za posao dadilje, posebno jer je ponudila da tijekom dana dok su roditelji na poslu besplatno brine za trogodišnjaka i četverogodišnjakinju.

Nekoliko je mjeseci sve bilo savršeno, a onda joj je starije dijete počelo postavljati pitanja tipa 'Jesi li ti stvarno moja prava mama?'.

Žena je tako na Redditu objasnila da je nakon par mjeseci morala dadilju otpustiti, jer je djeci govorila da im je ona prava mama.

- Kako i suprug i ja radimo, oduvijek smo imali dadilje koje su brinule za djecu, dok nam nije svekrva rekla da njena prijateljica to može raditi besplatno - ispričala je i rekla kako nije u tome vidjela ništa loše, pa je žena počela k njima dolaziti i pokazala se pouzdanom: na vrijeme djecu nahranila i stavila na spavanje.

Zato ju je, kaže, iznenadilo kad ju je četverogodišnja kćer pitala je li joj ona prava mama i kad je rekla da joj je dadilja rekla da nije.

- Kad su se djeca pobunila govoreći da jesam, vikala bi na njih govoreći im a jaza njih samo zarađujem novce, a ona im je stvarno mama - ispričala je žena koja je odmah angažirala drugu dadilju, no svekrva to nije dobro prihvatila i počela je na nju vikati kako njena prijateljica nema ni djece ni unučadi, pa su joj ta djeca najbliže tome, a ona joj to oduzima...

- Suprug i ja smo je pokušali smiriti ali smo nakon nekog vremena jednostavno odustali, a kasnije mi je poslala i fotografiju svoje prijateljice kako kod nje sjedi i plače - ispričala je.

Dodala je i da se osjeća užasno što je ženu uznemirila, ali da ne može priječi preko njenog ponašanja, a na njenu je objavu odgovorilo više od 900 ljudi.

Svi su se redom slagali s njenom odlukom da otpusti ženu koja se djeci predstavlja kao 'prava mama'.

- Djeca pamte takve izjave i to ih, ako joj povjeruju, može mučiti još godinama - zaključili su Reddit korisnici u komentarima.

