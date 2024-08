Istraživanje pokazalo: Ovu dob generacija Z smatra starom!

Generacija Z (rođeni između sredine i kasnih 1990-ih i ranih 2010-ih) i baby boomeri (rođeni između kasnih 1940-ih i ranih 1960-ih) jednostavno se ne mogu slagati ili složiti oko mnogo toga. Bilo da se radi o odgovoru 'OK Boomer', različitim stavovima o radu od 9h do 17h ili korištenju velikih slova u porukama, dvije generacije često imaju vrlo različite stavove, piše Metro.

A sad, isto se može reći i za stavove prema starenju. Ukupno 2000 odraslih osoba ispitano je o generacijskim razlikama u nedavnoj studiji koju je naručio Wellsoon iz Practice Plus Group.

VEZANI ČLANCI:

Mlađi od 27 godina smatraju da starost počinje negdje u kasnim 50-ima, a pod odlaskom u mirovinu uglavnom podrazumijevaju sjedenje u fotelji i obavljanje malih zadataka ili poslova po kući i oko nje. Međutim, dvije trećine boomera kažu da se osjećaju do 20 godina mlađe od svoje prave dobi, a da je "60 novih 40".

Također je utvrđeno da su boomeri najaktivniji od dvije generacije. Oni provode u prosjeku četiri sata više uživajući u prirodi izvan radnog vremena, u usporedbi s mladim odraslim osobama. Starija skupina pripisuje osjećaj da su mlađi svom aktivnom načinu života na otvorenom. Pa ipak, 37% boomera reklo je da bi bili još aktivniji da nije zdravstvenih problema i kroničnih bolova u zglobovima. Kada je riječ o značenju 'starenja', četvrtina boomera to povezuje s time da nisu toliko zdravi.

Ali 22% milenijalaca smatralo je to gubitkom i promjenom izgleda. Već smo svjedočili porastu kozmetičkih tretmana protiv starenja, poput preventivnog botoksa i uklanjanja podočnjaka među mladima. I jasno je da generacija Z – druga najmlađa generacija, s generacijom Alpha koja slijedi – nije pobijedila sveprisutni strah od starenja koji muči generacije. To je postalo još očitije zahvaljujući TikTokovom viralnom Aged filteru, koji je prošlog ljeta izazvao stres i tjeskobu na internetu. Naime, on koristi umjetnu inteligenciju kako bi korisnicima pružio kratak pogled u njihov budući odraz. Poznate osobe pridružile su se trendu i podijelile svoje užasnute reakcije na filter. Kylie Jenner je tako također pokazala svoje razočaranje onim što je vidjela, pa je odgovorila: 'Uopće mi se ne sviđa. Ne ne.'

GALERIJA: 7 razloga zašto ćelavite, a niti jedan nema veze sa starenjem!

Čini se da naša trenutna dob mijenja ono što smatramo 'starim'. Zasebna studija koju je objavila Američka psihološka udruga otkrila je velike razlike u načinu na koji ljudi percipiraju početak starosti. Istraživači su proučavali podatke 14.056 ljudi u njemačkom istraživanju starenja tijekom nekoliko desetljeća. Otkrili su kako se individualna percepcija starosti mijenjala kako su starili, a kako su sudionici starili, njihova ideja o početku njihove starije dobi počinjala je mnogo kasnije.

Primjerice, u dobi od 64 godine, prosječni je sudionik rekao da starost počinje sa 74,7 godina, ali sa 74 godine, rekli su da starost počinje sa 76,8 godina. Istraživači su također otkrili da su žene rekle da starost počinje dvije godine kasnije nego muškarci, a ta se razlika s vremenom povećavala. Autor studije dr. Markus Wettstein napisao je: "Očekivani životni vijek se produžio, što bi moglo pridonijeti kasnijem percipiranom početku starosti. Također, neki aspekti zdravlja poboljšali su se tijekom vremena, tako da se ljudi određene dobi koji su se u prošlosti smatrali starima danas više ne smatraju starima."

Dermatolozi tvrde da položaj spavanja i jastučnica mogu uzrokovati bore na licu: Evo zašto se to događa!