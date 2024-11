Otkrila partnerovu prljavu tajnu: 'Prešao je granicu, osjećam se užasnuto i izdano'

Iako ova tema oduvijek izaziva rasprave i kontroverze, činjenica je da je gledanje pornografije sastavni dio veze mnogih parova i pomaže im u jačanju i poboljšanju odnosa. Međutim, jedna je žena na društvenim mrežama otkrila kako je ostala užasnuta kad je shvatila da partner s kojim je u vezi sedam godina to čini sam, iza njezinih leđa, piše Daily Star.

Žena je objasnila da se osjeća nelagodno kad njezin partner gleda pornografiju te da se rasplakala kad ga je prvi put zatekla da to čini. Isto situacija nakon toga se ponovila tada još dva puta zbog čega je, kaže, 'otupjela prema njemu'. No, vrhunac svega bio je kad je otkrila da na OnlyFansu gleda svoju bivšu djevojku, odjevenu u 'skoro pa ništa'. To saznanje ju je, kako je napisala, dotuklo i zbog svega se osjećala potpuno bezvrijedno.

Svoje iskustvo podijelila je na forumu Mumsnet, napisavši da joj je postalo zlo kad je shvatila što je otkrila. 'To me užasno pogodilo. Iskreno, ne mogu to podnijeti. Osjećam se kao da nisam dovoljno dobra. Imamo dvoje djece. Moje tijelo više ne izgleda kao tijela tih drugih žena, niti će ikada izgledati', napisala je nesretna žena.

Dodala je kako osjeća da svom partneru više ne može vjerovati. 'Za mene je to isto kao i varanje. Osim toga, slušao je stimulacijske zapise u kojima žene seksualno šapuću – kaže da je to njegov način opuštanja. Razumijem potrebu za stimulacijom, ali šaputanje na seksualan način? Ne, hvala', napisala je. Kad je s partnerom podijelila svoju zabrinutost, umjesto suosjećanja i uvjeravanja, on joj je rekao da 'svi muškarci to rade' i da pretjeruje, unatoč tome što je već ranije izrazila svoj prezir prema njegovom gledanju pornografije.

'Zna kako se osjećam, i iskreno, ne želim biti s muškarcem koji osjeća potrebu gledati druge žene', ogorčeno je napisala. Priznala je da je razlog takve reakcije njezina vlastita nesigurnost, jer se stalno pita zašto nije dovoljno dobra za njega. 'Ja sam majka njegove djece', naglasila je, dodajući kako smatra da je to dodatni razlog zašto njezin partner ne bi trebao gledati druge žene na seksualan način. Završila je objavu pitanjem: 'Pretjerujem li? Slažete li se s njim? Ovo me izluđuje.'

U komentarima je dobila stotine poruka podrške, a mnoge od komentatorica bile su bijesne zbog činjenice što je muškarac gledao svoju bivšu djevojku. Jedna korisnica je napisala: 'Pornografija me ne bi smetala jer nisam nesigurna i većinu pornografije smatram glupom, ali gledanje bivše gotovo gole bilo bi apsolutno neprihvatljivo.'

Druga je dodala: 'Imaš pravo biti zgrožena – nedostatak poštovanja koji ti je pokazao je nevjerojatan. I ne, svi muškarci to ne rade – to govore samo oni najgori kako bi te uvjerili da si nerazumna. Nisi.' Treća je dodala: 'Gledanje bivše na OnlyFansu je velika crvena zastava. Prešao je granicu. Nemoj dopuštati da njegovo ponašanje određuje kako se osjećaš prema sebi. On je idiot. Zaslužuješ bolje, a vrijeme je da se posvetiš sebi.'

