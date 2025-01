Otkrila je kako na lakši način promijeniti posteljinu: Isprobajte njezin 'burrito' trik

Umorni ste od mijenjanja posteljine nekoliko puta samo da pokrivač stane u sva četiri kuta navlake? Mijenjanje posteljine može biti jednostavan, ali i pomalo zamoran zadatak, posebno kada je riječ o većim dimenzijama prekrivača. Guru za životni stil tvrdi da je smislila način kako brzo obaviti ovaj zadatak i, što je najvažnije, osigurati da kutovi vašeg pokrivača savršeno pristaju u kutove navlake, piše Express.

"Ova metoda mi je puno jednostavnija. Pokrivač odmah sjedne u kutove i ne morate ga tresti i očajnički pokušavati namjestiti kako treba", rekla je Chloe Stevens u videu koji je objavila na TikToku. U svom videu Chloe je objasnila da je trik u tome da svoju navlaku za pokrivač okrenete naopako s patentnim zatvaračem ili gumbima na dnu, a ako postoji gornji dio navlake, poput uzorka, provjerite je li licem okrenut prema dolje prema donjoj plahti.

"Položite svoju navlaku u cijelosti na pokrivač, od kuta do kuta. Zatim, na vrhu kreveta, uzmite kut i pokrivača i navlake i smotajte ih što čvršće možete dok ne dođete do dna. Druga strana će samo doći s njom", pokazala je Chloe. Savjetovala je da, nakon što rolada "burrito" oblika dođe do kraja, uzmete donji dio navlake za pokrivač, posegnete unutra i uvučete je unutra prije nego što je uvučete oko pokrivača u oba donja kuta.

"Ovo vam omogućuje da zgrabite središte pokrivača i uvučete ga unutra, a zatim možete jednostavno staviti cijelu stvar natrag i budući da je cijela stvar smotana zajedno, vidjet ćete da su sva četiri kuta savršeno poravnata", dodala je Chloe. Zatim samo trebate poravnati navlaku i zatvoriti je zatvaračem ili gumbima. "Ja volim ovu metodu jer smatram da je puno lakša. Prilično sam niska pa kada držim veliki pokrivač i pokušavam ga protresti da uđe u navlaku, to je nezgodno. Puno je lakše kada sve položim ravno na krevet", rekla je.

No, mnogi se nisu složili s njom oko ove metode mijenjanja posteljine. "Ovo izgleda tako komplicirano. Pokušajte staviti navlaku naopako, a zatim držite svaki kut dok također držite svaki kut pokrivača, a zatim prebacite navlaku preko nje i protresite dok ne prekrije cijeli pokrivač", rekao je jedan korisnik TikToka. "Mučim se s dijelom gdje treba tresti pokrivač, a isto tako i moja mama, koja ima problema s kretanje, zato nam je ova metoda puno lakša", objasnila mu je Chloe.

Bilo je i onih koji su rekli da će rado isprobati njezinu metodu. "Idem probati. Možda biste mogli ponoviti instrukcije s drugom bojom navlake za pokrivač u odnosu na bijeli pokrivač", napisala je jedna korisnica. "Ovo je najbolje objašnjenje koje sam vidjela, hvala ti. Isprobat ću je koristeći tvoj video kao vodič korak po korak", dodala je druga.