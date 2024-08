'Ostavila sam supruga samo 12 sati nakon vjenčanja, njegova obitelj je nepodnošljiva'

Objasnila je kako je bila s partnerom gotovo osam godina, a onda ju je zaprosio - i ona je pristala, prenosi Mirror. Ali njihova je veza počela propadati tijekom planiranja vjenčanja jer su se njegovi roditelji previše miješali i počeli donositi odluke o njihovom velikom danu. Na Redditu je napisala: "Dolazim iz drugačijeg okruženja i izdržala sam vezu na daljinu prije nego što sam se preselila u njegovu zemlju. Način na koji smo odgojeni i obiteljska dinamika su nam potpuno suprotni, s tim da je on vrlo blizak sa svojom obitelji, što je za mene bilo izazov unatoč tome što sam s vremenom izgradila vezu s njima. Imali smo borbe, posebno s postavljanjem granica, ali stvari su se poboljšale."

Međutim, mladenci su se žestoko posvađali na svoju svadbenu noć, što je dovelo do toga da ga je ona napustila. Rekla je: "Problemi su počeli kad smo se zaručili, što je dovelo do nesuglasica oko planova za vjenčanje. Željela sam malo, intimno vjenčanje na nekoj udaljenoj lokaciji, ali njegova obitelj je potpuno odbacila tu ideju, što je dovelo do vjenčanja bliže njegovom gradu. Unatoč mojim naporima da uključim svoju kulturu i identitet, jednogodišnje planiranje vjenčanja bilo je stresno, dodatno otežano osobnim izazovima i promjenama u zadnji čas koje je napravila njegova obitelj zanemarujući moje želje.”

"Na dan vjenčanja, daljnje promjene od strane njegove obitelji - hrpa malih stvari poput promjene cvijeća koje sam mjesecima tražila, moji ručno izrađeni ukrasi su bačeni na stranu i sklonjeni, drugačije sheme boja i nedostatak podrške mog partnera doveli su do sloma. Svadbena noć završila je tako da sam se osjećala zapostavljenom i odlučila sam provesti vrijeme daleko od svog novog supruga. Više nisam mogla izdržati. Trebalo mi je više vremena i prostora i ostala sam kod prijatelja sljedećih dana."

Sada njegova obitelj želi razgovarati s njima. "Nakon što sam otišla nakon vjenčanja i nisam razgovarala s obitelji svog supruga mjesecima, moj partner i ja radili smo na našim problemima kroz savjetovanje. Nakon povratka, njegova obitelj želi razgovarati o mom ponašanju i nedostatku zahvalnosti", rekla je.

"Rastrgana sam između isprike zbog toga što sam ostavila njega i njegovu obitelj da se sami bave posljedicama vjenčanja i želje da se osvrnem na to što sam bila zapostavljena bez izazivanja obrambenih reakcija. Potražila sam savjetovanje i rečeno mi je da se prvo ispričam. Međutim, mislim da je to neiskreno. Želim preuzeti odgovornost za svoje postupke i popraviti stvari jer je to izuzetno važno mom mužu, ali ne znam kako konstruktivno reći da se ne mogu vratiti na to da sam stalno zapostavljena."

Komentirajući njezinu objavu, jedan korisnik je rekao: "Vrijeme je da tvoj suprug stane uz tebe. Ovo nije nešto s čime bi se ti trebala nositi. On to treba zaustaviti i postaviti granice svojoj obitelji jer ti nećeš moći poštivati njega, a brak bi mogao propasti. Molim te, reci mu da se pobrine za obitelj i javi ti kad stvari postanu civilizirane." Drugi korisnik je dodao: "Umjesto da se ispričavaš, trebala bi se jednostavno držati podalje od njih. S obzirom na to da je tvoj suprug sudionik u ovoj katastrofi, on bi trebao odlučiti je li spreman nikada više ne imati svoju obitelj oko sebe ili ne. Ako nije, onda ne možete ostati zajedno."Još jedan korisnik je iznio svoje mišljenje: "Žao mi je, ali mislim da taj razgovor uopće nije dobra ideja. Znam da želiš da se sukob riješi, ali to mora uključivati priznanje s njihove strane da je način na koji su te tretirali bio neprihvatljiv, zajedno s iskrenom isprikom, a prema onome što si opisala, to se neće dogoditi. Da su spremni priznati svoj doprinos ovom sukobu, ne bi tražili da se vidite kako bi raspravljali o - tvom ponašanju."

