Tvrdi da je suprug jako narušio njezinu privatnost: 'Osjećam se izdano'

Svi znamo da biti lukav i tajnovit u vezi gotovo nikada nije dobra stvar i često može dovesti do gubitka povjerenja između strana i, na kraju, do prekida romanse. No, nema ništa loše ni u tome da neke stvari zadržite za sebe, pogotovo ako volite voditi dnevnik zbog mentalnog zdravlja, piše Mirror.

Jedna je žena, međutim, ostala shrvana nakon što je njezin suprug naletio na njezin dnevnik i odlučio ga pronjuškati - a zatim se posvađao s njom kada je saznao što u njemu piše.

U objavi na Mumsnetu, žena je rekla da voli svakodnevno pisati u dnevnik jer joj to pomaže u reguliranju emocija. Priznala je da je zapisala neke stvari kad je bila frustrirana svojim suprugom, ali kad se suočila, rekla mu je da to ne bi trebao shvatiti osobno jer je to samo način na koji ona "obrađuje svoje osjećaje".

Također je svom suprugu rekla da je uzrujana što je narušio njezinu privatnost, ali on je uzvratio i ustvrdio da u braku nigdje "ne bi trebala biti zatvorena vrata" pa mu treba dopustiti da čita njezin dnevnik kad god želi. Također je inzistirao da je pročitao dnevnik jer je zabrinut za svoju ženu, i tvrdio je da bi ona mogla uznemiriti njihovu djecu ako to ubuduće budu čitala.

Nadalje je ustvrdio da on "nikada ne bi pisao neugodne stvari o bilo kome i da je to njezino bilo zlonamjerno". U svojoj objavi žena je napisala: "Ne pišem puno o djeci tamo osim ako nije bilo nešto poput 'Ted kreće u školu! Emotivna sam kad ga vidim da kupuje uniformu'. A ono što pišem o svom mužu prilično je svakodnevno kao, 'svađali smo se oko kante za smeće', samo to napišem ako se osjećam iznervirano i onda se osjećam bolje. Nemam niti malo želje za čitanjem poruka na njegovom mobitelu ili dnevnika, kada bi ga imao. Osjećam se malo čudno čak i kad mi netko da svoj telefon da nešto radim na njemu jer se to čini čudno, čak i uz dopuštenje. Jesam li ja neka vrsta tajnovitog luđaka ili većina ljudi ima te granice?"

Tvrdila je da bi "ne čitaj nečiji dnevnik" trebalo biti univerzalno pravilo koje ne bi trebao nikome niti govoriti, a većina komentatora se složila s njom. Mnogi su rekli da isprike njezinog supruga nisu bile dovoljno dobre, dok su drugi ohrabrivali ženu da svoj dnevnik od sada drži u zaključanoj kutiji.

Jedna je osoba napisala: "Nabavite malu kutiju za zaključavanje i držite je u njoj. Ne slažem se s tvrdnjom vašeg muža da brak znači da nemate nikakve privatnosti. Pretpostavljam da bi većina brakova propala prilično brzo kad bi supružnici međusobno dijelili baš sve misli." Netko drugi je komentirao: "Apsolutno nečuveno ponašanje, bila bih bijesna i osjećala bih se izloženom. Naravno da u vašem braku treba postojati privatnost - kao što je netko ovdje napisao, kad bi moj partner znao svaku lošu misao koju povremeno imam o njemu, bio bi slomljen. Neke stvari odlučimo ostaviti neizrečene s razlogom."

