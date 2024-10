Osjećate se umorno ili često patite od glavobolja i alergija, ali ne znate zašto?

Jeste li primijetili da vam se u posljednje vrijeme prozori magle, zidovi su stalno vlažni, a u nekim dijelovima kuće počinju se pojavljivati crne mrlje i čudan miris? Često ove simptome pripisujemo nečem drugom, no stvarnost je puno ozbiljnija. Jedna od najčešćih grešaka koju radimo je ignoriranje tih sitnih znakova. Stavljamo biljke na prozore, koristimo mirisne svijeće, uključujemo ventilatore, radimo sve kako bismo zamaskirali neugodan miris koji postaje sve intenzivniji, umjesto da potražimo dugoročno rješenje. No da bismo počeli rješavati problem, prvo moramo otkriti njegov uzrok – a to su vlaga i plijesan, koje većina primijeti prekasno. Počinju neprimjetno, malim mrljama na stropu, a onda se šire i stvaraju zdravstvene probleme.

Kako vlaga utječe na vaš dom i zdravlje?

Zrak u zatvorenim prostorima, bez adekvatne ventilacije, često je zagađeniji nego onaj vani, a to dugoročno može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Problemi sa spavanjem, stalni osjećaj umora ili nelagode, učestale prehlade – sve su to simptomi loše kvalitete zraka.

Visoka razina vlage u zraku može uzrokovati glavobolje, kronične sinusne infekcije, alergije, pa čak i astmu. Često je i uzrok one stalne iscrpljenosti, nelagode u prsima i čestih prehlada kojima ne možemo pronaći uzrok. I sve to često počinje s nečim što smatramo bezazlenim – malom mrljom plijesni ili osjećajem da je zrak u kući „težak“.

Može li vlaga utjecati na vaš kućni budžet?

Možda to niste znali, ali čak i rutinske aktivnosti poput kuhanja, sušenja rublja u stanu ili tuširanja značajno podižu razinu vlage u zraku. Ljeti, kada temperature skaču, prozračivanje postaje pravi izazov. Tko bi još htio otvoriti prozore i pustiti vrućinu unutra? A zimi, pak, svaki put kad otvorimo prozore da bismo se riješili vlage, riskiramo gubitak dragocjene topline i veće račune za grijanje. Naime, kad vlaga doseže 70%, potrebna je čak 26% veća potrošnja energije za održavanje ugodne temperature. Zbog toga mnogi domovi postaju „zarobljeni“ vlagom i ustajalim zrakom, što stvara idealne uvjete za rast plijesni i gljivica.

Iako je najlakše okriviti vremenske uvjete ili starost građevine, istina je da se mnogi od ovih problema mogu izbjeći uz i-VENT ventilacijske sustave koji donose revoluciju u ventilaciji, omogućujući 24-satni dotok svježeg zraka bez potrebe za otvaranjem prozora. Ova moderna tehnologija ne samo da štedi energiju, već vam pruža mirnu svakodnevicu, bez buke, prašine i, što je najvažnije, bez vlage, plijesni i gljivica.

Prednosti I-VENT sustava

Osim što vam omogućava uživanje u svježem zraku bez otvaranja prozora, i-VENT sustavi imaju niz dodatnih prednosti:

Zaštita od vlage i plijesni : Kroz kontinuiranu ventilaciju, sustav automatski održava optimalnu razinu vlage u prostoru, čime sprječava stvaranje plijesni i kondenzata, koji su najčešći uzroci oštećenja zidova i zdravlja.

Ušteda energije : Nema potrebe za stalnim otvaranjem i zatvaranjem prozora, pa se smanjuje gubitak topline zimi ili rashlađenog zraka ljeti, čime štedite na računima za grijanje, ali i hlađenje prostora.

Filtriranje štetnih čestica : Sustavi su opremljeni antialergijskim filterima koji sprječavaju ulazak prašine, peludi i ostalih alergena u vaš dom, čineći zrak čistijim i zdravijim za cijelu obitelj.

Bez buke i propuha : Za razliku od klasičnog prozračivanja, koje donosi neugodan propuh koji vas natjera da se zavučete pod deku ili vanjsku buku koja ulazi kroz otvorene prozore i ometa vaš mir, i-VENT sustavi rade tiho i nenametljivo.

Jednostavna instalacija: i-VENT sustavi prilagođeni su svim fazama gradnje – bilo da renovirate stariji dom ili gradite novi, njihova instalacija je brza i ne zahtijeva velike građevinske radove. Sama montaža je jednostavna i bez nepotrebnog nereda i prašine.

I-VENT sustavi mogu se prilagoditi i integrirati u svaki dom, osiguravajući da svjež zrak uvijek kruži vašim prostorom Foto: i-Vent Hrvatska

Kako I-VENT sustav pomaže u renovaciji?

Kod adaptacija starih zgrada i kuća, ventilacijski sustavi postaju sve važniji jer moderni građevinski materijali često smanjuju prirodnu ventilaciju. Ako postavljate nove prozore ili izolirate fasadu, dodatno ćete smanjiti prozračivanje prostorija, što može povećati rizik od vlage i plijesni. Upravo zato, ugradnja i-VENT sustava ključna je komponenta svakog renovacijskog projekta. Sustavi su decentralizirani i funkcioniraju po principu podtlaka – ventilatori odvode potrošeni zrak, a kroz senzore temperature i vlage regulira se protok zraka, pružajući idealne uvjete za život bez vlage.

