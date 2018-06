Osam mjeseci mislila da je naduta zbog glutena, a onda se zadivila otkrićem

Kuharica koja je cijelo vrijeme mislila da je naduta zbog netolerancije na gluten bila je zadivljena otkrićem da je zapravo trudna čak 33 tjedna, a testirala se u zahodu u supermarketu. Budući da je na kontracepciji već skoro desetljeće, Sita Meena Arulampalam nije niti pomišljala da je trudna pogotovo nakon što joj je liječnica rekla kako vjerojatno ima netoleranciju na hranu, prenosi The Sun.

Sita je na nagovor prijatelja ipak odlučila iskoristiti test trudnoće na rođendan svog partnera Tonyja Dancea. Bio je pozitivan, a daljnjim razmišljanjem su shvatili da je dijete začeto samo nakon nekoliko tjedana njihove veze.

Jednostavno nisam mogla vjerovati. Nisam osjećala nikakvo lupanje, nikakvu jutarnju mučninu niti ostale simptome, kaže Sita.

- Tony i ja smo bili u tek svježoj vezi, nismo se trudili imati bebu i stvarno nisam znala kako će reagirati. Stavila sam test u torbu s poklonima i dala mu ga kad smo se vratili kući. U početku je mislio da se šalim, ali nakon što je prvi šok prošao, rekao je da mu je to najbolji rođendanski dar kojeg je ikad dobio.

Sita, koja je kontracepcijske pilule uzimala skoro deset godina nije imala ni jedan od tipičnih simptoma trudnoće jer je njezina beba tiho rasla u njenoj maternici. Čak je i krvarila, a mislila je da ima menstruaciju. Prošlog proljeća, nakon što je primijetila laganu nadutost osobito nakon jela, odlučila je posjetiti svog liječnika opće prakse.

- Mislila sam da jsam naduta jer sam pojela puno ugljikohidrata pa sam otišla do liječnika koji joj je rekao da je to netolerancija na gluten. U prolazu sam to spomenula prijateljici koja ima četvero djece, a ona je rekla:" Znam da ovo zvuči čudno, ali možda ti treba test za trudnoću."

Priznala je da prije nego što je saznala da je trudna zajedno sa svojim partnerom izlazila i pila alkohol s kolegama.

- Da sam od prvog dana znala da sam trudna, nikad ne bih izlazila van. Čim sam saznala moja prva misao bila je: "Je li moja beba u redu?" Moj liječnik mi je rekao da se moram brzo pripremiti za porod. Tony i ja smo počeli paničariti jer je dijete moglo doći svaki dan, a mi nismo bili spremni, priča Sita.

Nakon što su Sita i Tony priopčili vijest svojim prijateljima i obitelji, svi su se okupili kako bi im pomogli pripremiti se za roditeljstvo.

- Nikad nisam ni sanjala da će mi se to dogoditi. Jednostavno nisam imala nikakvih simptoma i upravo to pokušavam objasniti svima koje zanima. Kada gledam stare fotografije na kojima sam bila trudna, zapravo se i dalje ne može reći da sam u nosećem stanju, zaključuje Sita.