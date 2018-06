Nije imao novaca za trajekt pa se odlučio na suludi pothvat

Postoji nekoliko prijevoznih sredstava koje bi vam stručnjaci preporučili kao zdraviju opciju odlaska na posao od vožnje autobusom, tramvajem ili podzemnom željeznicom, ali paddleboarding sigurno nije jedan od njih. Pogotovo kad je voda uzburkana poput rijeke Hudson u New Yorku. Ali to nije zaustavilo Scotta Holta (32) da se odveze do Manhattana samo na paddleboardu obučen u odijelo i noseći aktovku, prenosi Metro.

Da, mahnito je veslao preko cijele rijeke kako bi ga stigao na važan sastanak s potencijalnim upraviteljem. Zašto je to učinio? Jednostavno si više nije mogao priuštiti vožnju trajektom budući da je po zanimanju komičar.

- Ja sam umjetnik koji gladuje, imao sam board, ideja mi je samo sinula i odmah sam otišao - rekao je Holt.

Ipak, ova avantura nije prošla jednostavno kako se to čini jer je Holt itekako vodio borbu s vjetrom i jakom strujom.

- Nisam zapravo znao kamo idem. Pokušavao sam se kretati prema mjestu na kojem sam se brzo mogao skrenuti, ali me ubrzo uhvatila struja, priznao je Holt.

Šokirani putnici snimili su ga s trajekta dok je pokušavao ploviti rijekom Hudson. Ipak je sve na kraju sretno završilo i Holt je stigao na svoj sastanak.