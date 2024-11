Onaj tko 'nosi hlače' u vezi češće će varati: 'Smatra se poželjnijim partnerom'

Te osobe brzo donose odluke i vode kućanstvo, ali novo istraživanje pokazalo je da su također sklonije varanju, prenosi Daily Mail. Razlog tome je što percipirana moć vodi do napuhanog samopouzdanja, osjećaja poželjnosti i uvjerenja da mogu imati alternativne partnere, otkriva istraživanje. Znanstvenici su proveli četiri eksperimenta i utvrdili da osjećaj kontrole predviđa ponašanja povezana s nevjerom, poput seksualnih fantazija, flertovanja i traženja novog partnera.

“U romantičnoj vezi, ove dinamike moći mogu navesti moćnijeg partnera da vjeruje kako donosi više u odnos nego manje moćan partner,“ rekla je glavna autorica Gurit Birnbaum, profesorica psihologije na Reichmanovom sveučilištu. “Moćniji partner mogao bi ovo shvatiti kao znak da ima više opcija izvan veze te da je općenito poželjniji partner.“

Ovo se slaže s prethodnim istraživanjima koja su utvrdila da osjećaj moći i percepcija moći potiču impulzivno ponašanje. Birnbaum i njezini kolege proveli su niz od četiri studije kako bi istražili vezu između dinamike moći i nevjere. Sudionici u svim eksperimentima bili su u monogamnim, heteroseksualnim vezama koje su trajale najmanje četiri mjeseca.

Prvi eksperiment ispitivao je utječe li ponovno proživljavanje iskustva koje ih je činilo moćnima u vezi na seksualne fantazije sudionika o alternativnim partnerima. Istraživači su zamolili sudionike da opišu ili vrijeme kada su se osjećali moćnijima od partnera ili tipičan dan u svojoj vezi. Nakon toga, napisali su seksualnu fantaziju koja uključuje nekoga osim njihovog partnera.

Muški sudionici iskazali su veći seksualni interes za alternativne partnere nakon opisivanja vremena kada su se osjećali moćno, nego nakon opisivanja tipičnog dana u vezi. Međutim, to nije bio slučaj kod žena, čija želja za alternativnim partnerima nije bila pod utjecajem proživljavanja moćnog trenutka. U drugom eksperimentu, sudionici su ponovno opisivali vrijeme kada su se osjećali moćno ili prosječan dan. No, nakon toga su im istraživači pokazali fotografije nepoznatih osoba i zamolili ih da odluče koga, ako ikoga, smatraju potencijalnim partnerom. Odluke su donosili pod vremenskim pritiskom. Rezultati su ovaj put pokazali da visoko percipirana moć u vezi povećava vjerojatnost, i kod muškaraca i kod žena, da će smatrati privlačne druge osobe potencijalnim partnerima.

U trećem istraživanju svaki je sudionik opisao dinamiku moći u svojoj trenutnoj vezi i ocijenio svoju percepciju vlastite moći i "vrijednosti kao partnera" u usporedbi s partnerom. Zatim su trebali obaviti zadatak s privlačnom osobom - koja je bila insajder u istraživanju, a ne stvarni sudionik - te ocijeniti razinu privlačnosti prema toj osobi nakon zadatka. Rezultati su otkrili da sudionici koji sebe vide kao moćnije osobe u vezi također vjeruju da imaju veću vrijednost kao partner, što je zauzvrat povećalo njihovu želju za privlačnim insajderom. Na kraju, četvrti eksperiment tražio je od sudionika da tijekom tri tjedna svakodnevno izvještavaju o svojoj percipiranoj moći u vezi, vlastitoj vrijednosti kao partnera te seksualnim aktivnostima, uključujući fantazije, flert ili seksualne odnose, koji uključuju nekoga osim njihovog partnera.

Istraživači su otkrili da je bilo koji dan kada su sudionici osjećali veću moć bio povezan s višom percepcijom njihove vlastite vrijednosti kao partnera sljedeći dan. To je, zauzvrat, povećalo šanse za seksualno ponašanje prema osobama izvan veze sljedeći dan. Kumulativni rezultati iz ove četiri studije otkrili su da su percepcije moći unutar romantične veze snažni pokazatelji interesa osobe za druge potencijalne partnere. Drugim riječima, ljudi koji vjeruju da "nose hlače" u vezi pokazali su veći interes za druge kao potencijalne partnere. “Oni s višim osjećajem moći mogu se osjećati motiviranima zanemariti svoju posvećenost vezi i djelovati na temelju želja za kratkotrajnim avanturama ili potencijalno drugim, novijim partnerima ako se ukaže prilika,“ rekao je koautor Harry Reis, profesor psihologije na Sveučilištu Rochester.

Istraživači su svoje nalaze objavili u časopisu Archives of Sexual Behavior. Ovo nije prva studija koja istražuje kako dinamika moći u romantičnim vezama utječe na nevjeru. No, određena metodološka ograničenja dovela su do pomalo dvosmislenih zaključaka, napisali su istraživači. Ističu, međutim, da su prijašnja istraživanja pokazala kako partneri s ravnotežom moći imaju tendenciju ostvariti bolje ishode od onih s neravnotežom moći. Studije sugeriraju da je to točno unatoč činjenici da neravnoteža moći može donijeti određene prednosti, poput poticanja opraštanja partnerima s manje moći i smirivanja sukoba s njima, napisali su istraživači. “No, samo otprilike polovica romantičnih veza, ima relativno uravnoteženu dinamiku moći,“ dodali su.

Prema najnovijim podacima iz 2021. godine, otprilike 21 posto Amerikanaca prevarilo je romantičnog partnera. Određeni stupanj neravnoteže moći u vezama je “gotovo neizbježan,“ napisali su istraživači. Smatraju da ovo istraživanje naglašava potrebu za intervencijama koje adresiraju te neravnoteže i sprječavaju njihove negativne posljedice, poput nevjere.

