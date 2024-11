Ljubav i kilogrami: Evo zašto se mnogi ljudi nakon ulaska u vezu počnu debljati

Lijepo je biti zaljubljen. Prvi spojevi, leptirići u trbuhu i osjećaj zaljubljenosti obično vode do snažne veze. No, dok gradite budućnost s voljenom osobom, možda ste primijetili jednu zanimljivu nuspojavu – nekoliko dodatnih kilograma. Statistike potvrđuju ovaj fenomen: prosječni par zajedno dobije oko 7,7 kilograma u prvoj godini veze, dok mladi bračni parovi u pet godina dodaju 10 do 13 kilograma, piše IntegrishHealth.

Stručnjaci su istražili fenomen i zaključili kako do njega dolazi prvenstveno zbog promjena životnih navika. Parovi u vezi i braku obično manje vježbaju te umjesto jutarnjeg trčanja ili večernjeg treninga, često biraju zajedničko druženje na kauču. K tome, žene u vezama s muškarcima često nesvjesno prilagođavaju veličinu obroka partneru.

Općenito parovi više vremena provode u zatvorenom, prakticiraju primjerice maratonsko gledanje serija uz grickalice, a česti su i kompromisi u odabiru hrane - kada jedna osoba poželi pizzu, druga često odustane od svoje salate. Tu je i povećana konzumacija alkohola, primjerice čaša vina uz večeru ili pivo na utakmici, čime se također povećava unos kalorija. Ne treba zanemariti niti manji pritisak zbog izgleda. U udobnosti veze, prioritet s vizualnog dojma prelazi na emocionalnu povezanost.

Dobra vijest je da je formu moguće vratiti te da ljubav i zdravlje mogu ići ruku pod ruku. Evo nekoliko prijedloga kako zajedno raditi na zdravijim navikama.

Prakticirajte aktivne spojeve - umjesto odlaska na večeru, probajte aktivnosti poput vožnje bicikla, šetnje s psom ili treninga u teretani. Svakako se pobrinite i da dovoljno spavate jer je nedostatak sna povezan je s povećanim apetitom.

Planirajte obroke unaprijed - odredite dane kada ćete kuhati, a kada izlaziti na ručak ili večeru. K tome, zajednička priprema zdravih obroka može biti zabavna i korisna. Istražite recepte i kupujte potrebne sastojke zajedno – to može ojačati vašu vezu i pomoći u izbjegavanju nezdrave hrane. Dozvolite si i malo varanja - uključite 'zabranjenu' hranu u tjedni plan. Na primjer, petak može biti dan za uživanje u pomfritu.

Počnite vježbati zajedno. Upišite se u teretanu ili krenite na neki. Ne morate raditi iste vježbe, važno je dijeliti motivaciju. I ono što je najvažnije - budite podrška jedno drugome. Potičite jedno drugo, ali bez pretjeranog

