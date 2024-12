Odbila je bratovoj zaručnici posuditi svoju vjenčanicu: 'Rekla mi je da sam sebična'

Prije tri godine, 29-godišnja žena udala se za svog supruga u vjenčanici zbog koje je njezina majka radila dodatne sate da bi joj mogla priuštiti haljinu. Nažalost, ženina je majka preminula prošle godine pa je vjenčanica dobila posebno značenje jer 29-godišnjakinja osjeća da je "to sve što joj je ostalo od mame", piše Mirror.

Njezin mlađi brat Ryan uskoro ima vjenčanje sa svojom zaručnicom Amber, no mladenka još nije pronašla svoju haljinu za veliki dan. Žena nije veliki obožavatelj Amber te ju opisuje kao "odvažnu" jer govori što želi, uzima što želi i ne razmišlja o tome kako to utječe na druge ljude. "Prije nekoliko tjedana me nazvala i rekla da treba posuditi moju vjenčanicu za svoje vjenčanje. Bila sam šokirana. Prije svega, nemamo čak ni isti tip tijela. Haljina joj ne bi pristajala, a čak i da pristaje, mislim da je vjenčanica osobna stvar", napisala je žena u objavi na Redditu. Žena je odbila zahtjev i objasnila zašto joj je haljina toliko važna. Ponudila se da će Amber pomoći kupiti vlastitu haljinu ili joj posuditi novac ako zatreba, no Amber je bila bijesna, nazvala ju je "sebičnom" i zatim joj je poklopila slušalicu.

U sve se umiješao i Ryan te je sestru optužio da je uništila Amberino vjenčanje. Da stvar bude još bizarnija, Amber je već rekla ljudima da nosi vjenčanicu te žene i čak je podijelila fotografije vjenčanice na Facebooku. Ryan je svojoj sestri rekao da je "sitničava" i da bi si obitelj trebala međusobno pomagati. Unatoč odbijanju, Amber je došla u kuću svoje šogorice dok je ona bila na poslu i pokušala uvjeriti njezinog muža da joj dopusti da isproba vjenčanicu. "Srećom, on je znao priču i rekao joj je da ode, ali sada je i Ryan ljut na njega, govoreći da smo se 'udružili' protiv Amber. Tako sam umorna od ove drame. Osjećam se loše jer znam da su vjenčanja stresna, ali također mislim da su nerazumni. Amberina mama me je čak nazvala rekavši da bih trebala 'učiniti pravu stvar' i dati Amber haljinu", napisala je žena.

Ljudi su podijelili svoja razmišljanja u komentarima ispod objave. "Pravo ove žene je zapanjujuće. Drži se svog ne", napisala je jedna korisnica. "Amber bi trebala 'učiniti pravu stvar' i prihvatiti ne kad joj se kaže", napisala je druga. "Nemate obvezu nikome posuditi svoju vjenčanicu, bez obzira na to u kakvom su srodstvu s vama", dodala je treća. Jedan korisnik je ženi savjetovao i da sakrije vjenčanicu za svaki slučaj. "Je li tvoj brat siguran da želi oženiti osobu koja je hodajuća crvena zastava?", zaključio je komentator.