Od 'ultra inclusivea' do 'self cateringa': Znate li što znače ove oznake u smještajnim jedinicama?

Uključuje li polupansion u hotelu samo jedan ili dva obroka, kad je u redu popiti piće iz hotelskog bara bez straha od dodatne naplate pri odjavi iz hotela? Turistička sezona se zahuktava, a u mnoštvu reklama za odmor u smještajnim jedinicama goste znaju zbuniti različite oznake vezane uz ponudu obroka. Evo što one točno znače.

AI (All Inclusive): Za sve one koji se ne žele zamarati kuhanjem, pa čak ni traganjem za restoranima, all inclusive ponuda je pravi izbor jer podrazumijeva pun pansion s minimalno tri, a maksimalno šest obroka, s grickalicama te neograničeni pristup lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima.

UAI (Ultra inclusive ponuda): Pojedini hoteli u ponudi imaju i ultra all inclusive (UAI) ponudu, koja uz sve navedeno podrazumijeva bogatiju ponudu stranih alkoholnih pića ili pak druge pogodnosti, kao što su wellness i slični programi.

FB (Full Board): Ova ponuda uključuje doručak, ručak i večeru, često u sklopu švedskog stola i uglavnom bez pića.

HB (Half Board): Ova ponuda podrazumijeva u Hrvatskoj vrlo popularni polupansion, što znači da su uz noćenje, u cijenu uključena dva obroka, najčešće doručak uz ručak ili večeru.

BB (Bed and Breakfast): Sve je sažeto u samom nazivu ponude. Uplatite li ovu opciju, u smještajnoj jedinici možete računati na noćenje i doručak.

SC (Self Catering): Ova ponuda dostupna je u apartmanima i drugim smještajnim jedinicama koje imaju vlastitu kuhinju u kojoj si gosti obrok pripremaju sami.

