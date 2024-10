Objavile su da poslove dijele na 'plave' i 'ružičaste' pa dobile kritike: 'To je mizogino'

Čini vam se da nema kraja popisu kućanskih poslova? Iz tog je razlog jedna mlada žena odlučila podijeliti poslove na "ženske" i "muške". Sarah Berlingieri (26) nedavno se sa svojim dečkom uselila u stan u Londonu i na TikToku je objasnila kako ona i njezin dečko uspijevaju izbjeći svađu oko kućnih poslova. "Imamo poslove za žene i poslove za muškarce", objasnila je, piše Daily Mail.

"Nedavno je nešto iscurilo iz kante i stvorila se lokva tekućine na dnu. Bio je to muški posao. Kupovina hrane? To je ženski posao", rekla je Sarah u videu. Sarin popis obaveza uključuje čišćenje, brisanje prašine i punjenje perilice posuđa dok njezin dečko Laurie iznosi kante za smeće i usisava.

Sarah nije jedina koja je odlučila odvojiti kućanske poslove prema spolu, inače poznate kao "ružičasti" i "plavi" poslovi. Na to se odlučila i Abbie-Mae, koja živi u Londonu sa svojim dečkom. "Nešto kontroverzno što imamo u našoj kući su ružičasti i plavi poslovi. Ružičaste poslove obavljam ja jer sam cura, a plave poslove moj dečko. Pranje rublja je ružičasti posao, ali kante za smeće su plavi posao. Spremanje kreveta je ružičasti posao. Ako ujutro ne pospremim krevet, neće biti pospremljen", objasnila je Abbie-Mae.

Kod Abbie-Mae plavi poslovi uključuju i vraćanje stvari na visoka mjesta, otvaranje vrata te nošenje stvari poput torbi, namirnica, ključeva, sunčanih naočala ili bilo čega drugog. Kupnja čestitki za nečiji rođendan ili promišljenih darova je ružičasti posao, ali plaćanje promišljenih darova je ipak plavi posao. Ona je čak proširila šifru boja da bi uključila ljubičastu za "križanje poslova". "Prijelazni poslovi uključuju punjenje perilice posuđa i pripremanje doručka", objasnila je.

Neki korisnici društvenih mreža u komentarima su izrazili nelagodu zbog podjele poslova. "U 21. smo stoljeću. Plavi i ružičasti poslovi, ozbiljno?", "Zašto to ne mogu biti samo poslovi i tko god radije nešto radi, to i radi, samo da je ravnopravno?", "To je stvarno čudno",samo su neki od komentara neslaganja.

No, bilo je i ljudi koji su podržali ovakvu podjelu poslova. "Da plavim i ružičastim poslovima u mojoj kući! Ništa tu nema mizoginog ili seksističkog. Samo ne želim iznositi kante", napisala je jedna korisnica. "Ljudi u komentarima se trebaju razvedriti. Nema šanse da izvadim kante", dodala je druga.

Na društvenim mrežama postoji hrpa videozapisa u kojima ljudi objašnjavaju kako su svoje kućanske poslove podijelili na "muške" i "ženske". Tako su struganje leda s automobila korisnici društvenih mreža odredili kao plavi posao. Djevojke koje žive u stanu u kojem su isključivo žene dijelile su obavljanja plavih poslova na TikToku pod hashtagom #blueandpinkjobs. Ovaj trend na društvenim mrežama je došao nakon što je istraživanje Starling Bank pokazalo da kućanski poslovi nisu jednaki u britanskim vezama.

Zaključeno je da su žene odgovorne za 10 od 14 analiziranih zadataka, dok su muškarci obično odgovorni za četiri. "Podjela različitih poslova slijedi ukorijenjene rodne stereotipe. Na primjer, pet puta je vjerojatnije da će tradicionalni 'kućni' zadatak čišćenja pasti na ramena žena nego muškaraca, uz pospremanje. Žene također imaju šest puta veću vjerojatnost da će prati rublje i dva puta vjerojatnije će se brinuti o zajedničkim kućnim ljubimcima", zaključak je istraživanja.

Rodni stereotipi djeluju u oba smjera. Starling Bank otkrila je da je vjerojatnije da će muškarci preuzeti odgovornost za poslove koji se odvijaju na otvorenom, 12 puta vjerojatnije je da će brinuti o održavanju automobila i više nego dvostruko vjerojatnije da će biti odgovorni za vrtlarstvo.