Ne znate što za prilog ili salatu uz roštilj? Isprobajte neke od ovih ukusnih prijedloga!

Kad je riječ o prilozima i salatama koji pašu majstorijama s grilla ili roštilja -samo je nebo granica. Bio to samo hrskavi krumpir pečen na otvorenoj vatri ili u pećnici, mladi luk i rotkvice ili zelena salata, ne možete pogriješiti. "Kralj" je ipak dobro pečen komad mesa ili ribe, no u planiranju najvažnije sporedne stvari najbolji je smjer sezonsko, lokalno, kojemu svježinu i punu zrelost garantira i to da nije prevalilo tisuće kilometara do naših domova. U kasno proljeće i u ljeto, kad je roštiljanje na vrhuncu, uz pečenje se tako može naći i osvježavajuća salata s kvinojom i sezonskim povrćem, grilanim tikvicama, paprikama..., začinjena tek maslinovim uljem, soli i sokom od limuna.

Šparoge ispecite na grillu omotane slaninom. Kukuruz na žaru tijekom pečenja premazujte maslacem, pa posolite. Caprese salata jednostavan je i ukusan spoj naizmjenično posloženih tankih ploškica mozzarelle i rajčice, sa soli, maslinovim uljem i svježim listovima bosiljka. Kao konkretnije priloge možete poslužiti i zapečeni grah, krumpirsku salatu....no vodite računa da se u tom slučaju pojede manje mesa. Donosimo nekoliko odličnih recepata za priloge i salate uz roštilj.

8 rog paprika, 50 ml + 2 žlice maslinova ulja, 4 češnja češnjaka,krupna sol, svježe mljeveni crni papar.Paprike operite, osušite i premažite s 2 žlice maslinova ulja. Pecite ih s obje strane na grillu dok ne omekšaju. Ogulite ih. U zdjelici pomiješajte 50 ml maslinova ulja sa sitno sjeckanim češnjakom, prelijte preko pečenih paprika, pospite krupnom solju i svježe mljevenim crnim paprom.

Pečeni krumpir s feta sirom i bosiljkom: Sastojci: 1 kg mladog krumpira, 250 g feta sira, 40 ml maslinova ulja, sol, crni papar, nekoliko listića svježeg bosiljka. Priprema: Mladi krumpir ogulite, operite, narežite na kriške i prokuhajte u slanoj vodi 10-ak minuta. Ocijedite ga, osušite papirnatim ubrusom, prebacite na ploču roštilja, pokapajte uljem i nastavite peći do željene boje. Pečeni krumpir začinite mljevenim paprom, pospite kockicama feta sira, dodajte nekoliko listića svježeg bosiljka i poslužite.

6 šnita kruha, 400 g piletine (prsa), 4 tvrdo kuhana jaja, 1 komad zelene salate, 2 mlada luka, 8 cherry rajčica, 8 maslina. Za dresing: 150 ml majoneze, 100 ml jogurta, 1 češanj češnjaka, malo soka od limuna, sol.Šnite kruha narežite na kockice, stavite na pladanj na pek-papir i pecite na 180 stupnjeva dok se ne zazlate. Pileća prsa ispecite na roštilju i ohlađena izrežite na trakice. Tvrdo kuhana jaja izrežite na četvrtine, salatu operite iizrežite na trakice. Rajčice izrežite na četvrtine, mladi luk na kolutiće, a masline ocijedite od rasola. Majonezu malo razrijedite jogurtom ili kiselim vrhnjem, dodajte nekoliko kapi limuna i protisnuti češanj češnjaka, posolite te promiješajte da se sve sjedini. Sve sastojke stavite u zdjelu, potom prelijte dresingom i lagano promiješajte.

1/4 zelenog kupusa, 1/4 ljubičastog kupusa, 1 mrkva, 100 g majoneze, 100 ml kiselog mlijeka, 1-2 žlice vinskog octa, 1 žlica šećera, sol.Kupus i mrkvu nasjeckajte na tanke rezance. Pomiješajte majonezu, kiselo mlijeko, ocat, šećer i sol te time prelijte nasjeckano povrće. Sve skupa promiješajte, ostavite da se kratko ohladi i poslužite.

300 g patlidžana, 300 g tikvica, 2 klipa kuhanog kukuruza, 300 g crvene paprike, 200 g mladog luka, 150 ml maslinova ulja, sol.Povrće dobro operite, patlidžane i tikvice narežite na kolute, mladom luku uklonite zeleni dio i uzdužno ga prepolovite, papriku narežite na četvrtine i očistite. Kukuruz narežite na deblje kolute. Nauljite i poslažite na roštilj. Pecite s obje strane, a kad je pečeno posolite, stavite u posudu i poslužite.

Salata s pečenim ramstekom: Sastojci: 450 g junećeg ramsteka, 300 g majoneze, 60 g svježeg peršina, 1 jušna žlica bijelog vinskog octa, 100 g rikule, 100 g mrkve, 100 g žute paprike, 10 cherry rajčica, 5 rotkvica,sol, papar. Priprema: Ramstek sobne temperature ispecite na grill tavi. Meso, ovisno o tome želite li ga pečenijeg ili sirovijeg, pecite 7-12 minuta. Okrenute ga nekoliko puta tijekom pečenja. Kad je pečeno, meso odložite sa strane, posolite ga i poparite pa ga pustite da odleži najmanje 10 minu-

ta na toplom. Svježi peršin pomiješajte s majonezom, potom dodajte žlicu bijelog vinskog octa i sve zajedno izblendajte u multipraktiku. Salatu operite, rajčice prepolovite, rotkvice tanko narežite, mrkvu naribajte, a papriku narežite na

kockice. Povrće pomiješajte u dubokoj posudi s jednim dijelom pripremljenog preljeva pa servirajte salatu na tanjur. Preko salate posložite tanko narezane šnite odležanog ramsteka i po želji dodatno začinite preljevom.

