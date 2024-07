Nastave nam li stvarno rasti nokti i nakon što umremo? Doktor otkriva istinu!

Urbana je legenda da naši nokti i kosa nastavljaju rasti ​​nakon što umremo, ali to zapravo nije tako. Dr Myro Figura (@doctormyro) objavio je video na TikToku kako bi objasnio da, iako izgleda kao da nam rastu nokti, to je zapravo jeziva ‘optička iluzija’, piše Mirror. Rekao je: ‘Zabavna činjenica: nokti ne rastu kad ste mrtvi. To je optička varka koja se događa jer koža dehidrira, smežura se i uvlači’.

‘Mislim gledajte, oni jedva rastu dok ste živi. Ako izgubite nokat, trebat će vam šest mjeseci da ponovno izraste’, dodaje. Nokti rastu brzinom od otprilike 0,1 mm dnevno dok smo živi. To se događa u korijenu nokta, gdje se nalazi germinalni matriks.

Većina novih stanica nastaje ovdje dok se postojeće stanice dijele. Zatim guraju udaljenije dijelove nokta prema naprijed kako bi se prilagodili novom rastu, što rezultira duljim noktima.

Do ove diobe i procesa stvaranja stanica može doći samo kada postoji energija izgaranja glukoze s kisikom za gorivo rasta. Kad umremo, naše srce prestaje kucati i kisik više ne cirkulira tijelom, sprječavajući sagorijevanje glukoze. To zaustavlja proizvodnju energije i posljedično, naši nokti prestaju rasti.

Isti princip vrijedi i za kosu, koja je podložna sličnim medicinskim zabludama. Svaki pramen naše kose ima svoj vlastiti folikul koji služi kao korijen rasta. U dnu svakog folikula nalazi se nakupina stanica koje se dijele i stvaraju nove stanice, produžujući tako našu kosu. To se naziva matrica kose.

