Napravila je DNK test i slučajno razotkrila mračnu obiteljsku tajnu: 'Ovo će promijeniti odnose'

Žena je otkrila mračnu obiteljsku tajnu, a sve je započelo s neobaveznim DNK testom. Dvadesetogodišnjakinja se obratila Redditu kako bi ispričala kako je ovo otkriće trajno promijenilo njezin obiteljski život, ostavivši njezine voljene u šoku. Živeći tada sa svojim 46-godišnjim ocem, kći je istaknula da su bili izuzetno bliski od trenutka kada joj je majka preminula zbog zdravstvenih problema, piše LADBible.

‘Prije nekoliko tjedana tata je dobio DNK test kao rođendanski poklon od svojih prijatelja’, napisala je u objavi, ‘I ja sam odlučila uzeti jedan kako bismo mogli usporediti naše rezultate i druge informacije iz paketa. To se dogodilo prije otprilike pet tjedana’.

Kad su konačno dobili rezultate, kći je mislila da je zanimljivo vidjeti raščlanjivanje njihovog podrijetla i osobina. No, nakon što su koristili 'pronalazač DNK srodnika', stvari su se drastično promijenile. Pokazalo se da je njezin 'stric' - s kojim je bila 'relativno bliska' - još bliži nego što su isprva mislili.

‘Kada smo detaljnije istražili, moj 'stric' je bio naveden kao moj otac, dok su moji 'rođaci' (on ima dva sina) zapravo bili moja polubraća’, nastavila je, ‘Tata i ja smo počeli istraživati je li moguće da su pogriješili u bazi podataka, ali sada smo prilično sigurni da je moj 'stric' vjerojatno moj biološki otac’.

‘Ne znam što da radim s ovim otkrićem. Nikada nisam ni pomislila da bi se ovo moglo dogoditi jer toliko nalikujem svom ocu (što znači da sam slična i svom stricu)’, dodaje, ‘Tata je pokušao nazvati mog 'strica', ali nije uspio doći do njega. I ja sam pokušala, ali bez uspjeha. Nisam sigurna je li već saznao da sam ja njegova kći’.

Nakon što je tražila savjet u komentarima, jedna osoba je rekla: ‘Reci svom tati da je on tvoj tata bez obzira na sve i da te ne zanima što test kaže! Reci mu da ga voliš i da si tu za njega; da ne mora prolaziti kroz ovo sam’. Druga je dodala: ‘Sigurna sam da je to već rečeno, ali on je tvoj tata, on je taj s kojim si dijelila sjećanja. Nemoj dopustiti da ovaj test stane na put vašoj vezi’. Usred zbrke, djevojka je objasnila da i dalje ima 'dobar odnos' s njim, 'unatoč testu'.

