Nakon 20 godina braka suprug joj je predložio poliamornu vezu - s njim i njegovom ljubavnicom

Ponekad nas život suoči s takvim izazovima da se osjećamo kao da smo upali u najgori mogući scenarij, nalik na dramu iz najkaotičnijih televizijskih emisija. Svi smo u jednom trenutku osjetili tugu, bijes i zbunjenost, ali postoje situacije koje nas toliko slome da se jednostavno moramo izjadati. Upravo se to dogodilo jednoj ženi koja je svoju priču odlučila podijeliti na Redditu, a mi je prenosimo u cijelosti.

Moram izbaciti ovo iz sebe. Moj život u ovom trenutku izgleda kao epizoda Jerryja Springera – i tako sam izgubljena, povrijeđena, umorna i ljuta. U prosincu 2023. saznala sam da moj muž (38) ima aferu s kolegicom s posla. Veza je postala ozbiljna, a oni su se zaljubili jedno u drugo. Pokušala sam otići, razdvojiti se i 1. veljače ove godine iselila sam se, pokušavajući se osloboditi emocionalnog zlostavljanja. No, on nikada nije želio potpuno prekinuti sa mnom, ali nije ni završio s njom.

VEZANI ČLANCI:

Kad god bih pokušala otići, plakao bi i molio me da pokušamo ponovno. To se dogodilo nekoliko puta, ali svaki put bih na kraju saznala da se i dalje viđaju i spavaju zajedno. Trudim se biti jaka, ali s ovim čovjekom sam izgradila cijeli svoj život. Volim ga, ali ne mogu mu dopustiti da me tako tretira.

Prekinuli smo nekoliko puta – u veljači, travnju, dvaput u srpnju – ali svaki put bih saznala da nikada nisu stvarno prekinuli. Trenutno sam kod kuće, ali jučer sam otkrila da su se nastavili viđati. Osjećam se potpuno slomljeno, ali najgori dio? Dan prije mog rođendana u srpnju, kad je znao da se bližim rubu, predložio je da bismo svi zajedno mogli biti sretni... odjednom žele poliamornu vezu i oboje mi je nude.

Nemam ništa protiv višestrukih veza, svatko ima pravo živjeti kako želi, ali način na koji su me pokušali uvući u to je nevjerojatno bolan. Poliamorne veze trebaju biti izgrađene na uzajamnoj ljubavi, povjerenju i poštovanju, a ja to nisam dobila ni od njega ni od nje. Rekla sam im ‘ne’ i kad nije mogao imati oboje, izbacio ju je za nekoliko dana i htio da se vratim kući.

GALERIJA: Ovo je 10 znakova koji otkrivaju da vas vaš partner nikada neće prevariti

Jučer mi se javila dok je on bio izvan grada, želeći da se nađemo i razgovaramo. Pristala sam, želeći čuti što ima za reći. Bilo mi je grozno, ali moram priznati da mi se čak svidjela. Gotovo je moja kopija – isti interesi, sličan izgled. Ponovno je spomenula poliamoriju, rekavši da je to bila njegova ideja, ali da je ludo zaljubljena u mog muža. Sada ima tri tetovaže s njegovim imenom (dva s mojim prezimenom) i zna da je on lažljivac i toksičan, ali ne želi ga ostaviti.

Do jučer sam mislila da napredujemo u pomirenju, ali ponovno sam bila u krivu. Razgovarale smo četiri sata, a ona mi je ispričala užasne detalje njihove afere, sve do prošlog vikenda. Ponovno sam jasno dala do znanja da ne želim biti dio njihove veze. Kad sam mu rekla da se razvodim i da više neću igrati njegove igre, naljutio se, vikao na mene preko telefona, optuživao me da ga činim jadnim i tražio da odem iz naše kuće prije nego što se vrati. Rekao je da sam ja kriva za sve što se događa.

VEZANI ČLANCI:

Samo se smijem svemu u ovom trenutku i možda mi je to trebalo da se konačno odvojim od njega. Tako sam umorna od činjenja svega što mogu. Ostati mu odana, pokušavati biti bolja supruga, sve stvari samo da bi se s tobom odnosili kao s govnom.

Svjesna sam da sam dijelom odgovorna jer sam predugo tolerirala ovakvo ponašanje. Iako sam 2. srpnja podnijela zahtjev za razvod dok je on još živio u našoj kući, a ja sam bila u stanu, osjećala sam da je za mene stvarno gotovo. Međutim, svaki put kad se pokuša vratiti i uvjeriti me da bi nam moglo uspjeti, na kraju popustim.

Znam da su bračni problemi česti, ali način na koji se sve ovo odigralo natjerao me da se osjećam kao da ovo nije stvarni život. Drago mi je da je izvan grada na putu do petka, tako da barem mogu imati malo mira kod kuće nekoliko dana, ali jednostavno sam tužna. Moj cijeli život završen je na tako grozan način.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'