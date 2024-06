Najpoznatiji Britanac u Hrvatskoj ponovno se vozio HŽ-om: 'Kakav pozitivan šok!'

Britanac, travel bloger, Paul Bradbury koji više od 20 godina živi u Hrvatskoj, ponovno se provozao vlakom nakon što se, kako kaže, uvjerio da "u Hrvatskoj postoji najsporija željeznička linija u cijeloj Europi". Naime, prije nekoliko mjeseci odlučio se na pustolovinu: putovanje iz Slavonije u Zagreb – vlakom. Svoju je pustolovinu opisao u seriji Facebook objava.

"Jako sam uzbuđen! Jeste li znali da u Hrvatskoj postoji najsporija željeznička linija u cijeloj Europi tijekom koje vlak putuje prosječnom brzinom od 25,54 km/h? Pa provjerimo to", napisao je Bradbury, pa se zatim u Osijeku ukrcao na vlak za Erdut.

Njegovo uzbuđenje brzo je palo. "Mogli biste doslovno hodati brže", napisao je u opis videa. Kasnije se ponovno oglasio i napisao da je vlak ipak stigao na vrijeme. "Upravo sam prešao 29.8 kilometara u oba smjera od Osijeka do Erduta u predviđenom vremenu od 1 sat i 10 minuta ili 25.54 km/h. Dobre vijesti – vlak je stigao na vrijeme, bio je topao i čist. Ozbiljno nedostaje ulaganja u infrastrukturu istočne Hrvatske, regije koja zaslužuje puno bolje. Sada slijedi povratno putovanje vlakom u Zagreb", napisao je.

Foto: Paul Bradbury

Tijekom putovanja, Bradbury je sa svojim pratiteljima podijelio razmišljanja. "Putovao sam na 577 različitih željezničkih linija i prevalio više od 90.000 km. Vozio sam se u svakoj zemlji EU gdje postoje vlakovi (Malta i Cipar nemaju vlakove, dakle 25 zemalja EU) i tek trebam pronaći bilo koju liniju na kojoj vlakovi voze prosječno ispod 30 km/h. Čak i najgore pruge u Rumunjskoj imaju prosječnu brzinu veću od 30 km/h!‘‘

Ipak, danas je na svom Facebook profilu objavio nešto sasvim drukčije. Ponovno se našao u vlaku na putovanju po Hrvatskoj te je telefonom snimao brzinu kojom je vlak išao. Zajedno sa svojim prijateljima u videu dočekao je da se brzina popne na 159 km/h, na što je oduševljeno reagirao.

"Je li to u Hrvatskoj? Koja ruta? Nisam doslovno nikada to doživjela otkad živim ovdje", upitala ga je jedna korisnica, na što joj je on odgovorio da se radi o ruti Zagreb – Vinkovci. "Kakav pozitivan šok, neka tako voze svi vlakovi", komentirao je još netko.

