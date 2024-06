Najkreativnije nagrađujemo odmorom za pamćenje u Falkensteiner Hotelu Park Punat

Iako će mnogi do godišnjeg odmora morati još malo pričekati, to nije razloga da ne planirate vikend s obitelji na moru. Večernji list i Falkensteiner vas povodom 65 godina Večernjeg lista daruju s 2 noćenja za dvoje odraslih i dvoje djece u Falkensteiner Hotelu Park Punat na otoku Krku.

Sve što trebate napraviti je odgovoriti na pitanje 'Kako izgleda vaš savršeni vikend?'. Skoknite na dno teksta i ispunite obrazac, a nakreativnije nagrađujemo!

Nagrada je iskoristiva prema raspoloživosti u terminu od 01.09 do 15.10.

Foto: Falkensteiner Hotel Park Punat

Otok Krk, udaljen svega dva i pol sata vožnje od Zagreba super je opcija. Prepustite se otočkom šarmu, mirisima i okusima Mediterana, dok najmlađi uživaju u zabavnim aktivnostima.

Nema odmor do odmora na otoku!

Revitalizirajte se u opuštajućem ambijentu otoka: probudite se uz blage zrake sunca i umirujući zvuk valova koji zapljuskuju obalu. Neka topla morska klima, čisti zrak i mirna atmosferu otočkog života učine svoje, bit će to vrijeme za pamćenje. S mediteranskim raslinjem u punom cvatu i panoramskim pogledom na more, Falkensteiner Hotel Park Punat nudi savršenu pozadinu za divan odmor uz more.

Foto: Falkensteiner Hotel Park Punat

Aktivan odmor

Istražite otok Krk! Ako niste tip za izležavanje uz bazen i želite se uputiti u avanture na otvorenom, Krk nudi za svakoga ponešto. Od idiličnih izleta na kopnu i avantura na moru do uzbudljivih sportskih aktivnosti i istraživanja povijesnih lokaliteta - zabavnih iskustava ovdje ne manjka. Neka hotelski Sport Concierge za vas skroji avanturu po mjeri, bilo da preferirate vožnju autom, biciklom ili kajakom, opcija je puno!

Foto: Falkensteiner Hotel Park Punat

Otočki "state of mind"

Dok najmlađi uživaju, roditelji se mogu opustiti i uživati u blagodatima sunca i mora. Čist zrak, šum valova, mirisi mediteranskog raslinja i jedinstven pogled koji puca na sve strane pomoći će vam da se napunite novom energijom i dobro odmorite. Priuštite si Thalasso & spa tretmane usred prirode. Usporite, uronite u otočki šarm, a za sve ostalo tu je Falkensteiner Hotel Park Punat.

Foto: Falkensteiner Hotel Park Punat

Mediteran na tanjuru

Od domaće tjestenine i aromatičnog bilja do regionalnih specijaliteta i talijanskih klasika, svaki obrok u Falkensteiner Hotelu Park Punat bit će gourmet senzacija. Uz prekrasan pogled na more, prepustite se otkrivanju lokalnih delicija i vrhunskih vina.