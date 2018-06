Najčešće greške pri pranju rublja

Od dodavanja previše praška za pranje rublja do stavljanja čarapa u bubanj perilice nakon sve ostale odjeće, za koliko od tih pogrešaka ste krivi?

Lifestyle stručnjaci iz online trgovine AO.com otkrili su jednostavne stvari u kojima ljudi najčešće griješe prilikom pranja rublja. Te greške mogu dovesti do mrlja pa čak i malenih rupa na vašoj tkanini, a zadnja stvar koju želite je da vam odjeća nakon pranja bude u gorem stanju nego kada ste ju stavili u perilicu, piše Dailymail.

Ostavljanje zatvarača otvorenim

Ako ubacite traperice u pranje zajedno s ostalom odjećom i primijetite da vam odjeća ima rupice po sebi ili da izgleda razbarušeno, krivac za to je upravo zatvarač.

Stoga prije pranja provjerite jeste li sve zatvarače zatvorili do kraja kako bi izbjegli oštećenja po odjeći.

Korištenje previše praška za pranje rublja

Iako je puno ljudi uvjereno da je bolje staviti što više praška za pranje jer će se tako postići bolji rezultati, to nije tako.

Previše praška za pranje rublja ili bilo kojeg drugog deterdženta može oštetiti materijal odjeće i ostaviti mrlje po vašoj najdražoj odjeći.

Stavljanje čarapa nakon sve druge odjeće

Primijetili ste da vam čarape nedostaju, a nikako ne možete zaključiti gdje su mogle nestati? Vjerojatno ste ih stavili zadnje na pranje, nakon sve odjeće.

Da spriječite nestanak čarapa prilikom pranja, čarape bi trebali staviti prve i to u sredinu perilice. Tako se one neće izgubiti, a pravilno će se oprati.

Pretrpavanje perilice

Punjenje perilice do zadnjeg milimetra čini se kao dobar način uštede vremena, ali i vaše energije. Međutim, ako pretrpavate perilicu, voda i prašak za pranje neće dobro doprijeti do sve odjeće, što može dovesti do toga da vaša odjeća i nakon pranja bude prljava.

Korištenje brzog pranja za sve

Opcija brzog pranja određena je samo za male količine rublja koje ni nisu toliko prljave. Ako veliku količinu robe stavljate na brzo pranje kako bi si oštedili vrijeme, na kraju ga ipak nećete uštedjeti jer se odjeća neće oprati.