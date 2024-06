Na godišnji koji nije more? Hrvatska krije mnoge adute, razmislite i o ovim destinacijama

Ljeto je pred vratima, počinje sezona godišnjih odmora, a mnogi su već davno rezervirali hotel ili apartman na moru. Jer upravo je to, odlazak na more, najčešći izbor prilikom planiranja ljetovanja. Međutim, zbog sve većih gužvi duž čitave jadranske obale tijekom sezone ili jednostavno želje za promjenom, možda je vrijeme da razmislite o nekim drugim mogućnostima i godišnjem odmoru kakav do sada niste prakticirali. Srećom, u Hrvatskoj na raspolaganju imamo čitav niz prekrasnih destinacija za svačiji ukus, na kojima će vas odmor vjerojatno stajati i jeftinije od odlaska na more. Evo nekoliko prijedloga.

Jezera: Hrvatska ima najljepše more na svijetu, a isto bi se mogli reći i za jezera. Od jezera Peruća koje je ugledni The Guardian prije nekoliko godina proglasio jednim od 20 najljepših u Europi, preko Orahovačkog jezera u Slavoniji, do Čabraja u Prigorju. Ima ih u svakom kutku Hrvatske pa će odlazak na odmor na neko od njih za mnoge zacijelo biti puno jednostavniji i financijski isplativiji od ljetovanja na moru.

Rijeke: Sve popularniji vid turizma u Hrvatskoj jest i odmor na rijekama kojima je naša zemlja također vrlo bogata. Uz svaku veću rijeku pronaći ćete i lokalne turističke vodiče i djelatnike koji će vam ponuditi dodatne sadržaje, poput raftinga, pecanja i drugih aktivnosti.

Toplice: Od Zagorja i Međimurja, preko Slavonije i Banovine, pa sve do Istre, Hrvatska obiluje toplicama i lječilištima koje uz mnogima omiljeno kupanje nude i brojne popratne sadržaje i programe. Odmor tako možete upotpuniti uživanjem u wellnessu, masažama i sličnim aktivnostima.

Planine: Ako ste pobornik aktivnog odmora, onda je odlazak u gorje pravi izbor. Od onih manje zahtjevnih, kao što su slikovite zelene gore Hrvatskog zagorja i središnje Hrvatske, pa sve do izazovnijih destinacija u Lici i Gorskom kotaru s kojih, ako poželite, za manje od sat vremena možete stići i do mora.

Nacionalni parkovi i parkovi prirode: Prirodne ljepote Hrvatske uvijek iznova oduševljavaju pa, bez obzira na to koliko puta odete na Plitvička jezera, u Lonjsko polje, Kopački rit ili neki drugi hrvatski prirodni biser, nećete požaliti. U prirodi ćete napuniti baterije, a sigurno i naučiti nešto korisno i novo.

Obiteljska izletišta i kuće za odmor: Sve popularniji oblik odmora, koji posljednjih godina oduševljava goste iz čitavog svijeta su i obiteljska izletišta i kuće za odmor u kontinentalnoj Hrvatskoj. Mjesta su to na kojima ćete pronaći mir, uživati u jedinstvenim prirodnim ljepotama te bogatoj lokalnoj gastronomskoj ponudi.