Ovu mozgalicu mnogi ne mogu riješiti, a pitanje je jednostavno: Koliko krugova vidite?

Svi znamo da je održavanje zdravlja našeg mozga jednako važno kao i ostatka našeg tijela. Jedan od najboljih načina za poboljšanje zdravlja mozga je da ga vježbate tako što ćete sami sebe izazvati da rješavate logičke zagonetke i mozgalice koje vas tjeraju da razmišljate drugačije. Ne samo da ove zagonetke poboljšavaju snagu mozga, već čak mogu pomoći u zaštiti od degenerativnih bolesti poput demencije, piše Mirror.

Dakle, ako tražite način da trenirate svoj mozak, zašto ne biste isprobali ovaj zanimljivi zadatak? Možda se čini jednostavnim, ali točan odgovor zapravo je prilično kompliciran i mnogi ga ljudi ne mogu dokučiti.

Zagonetka, koju je na X (bivši Twitter) podijelio račun Daily Quiz and Riddles, od sudionika traži vrlo jednostavnu stvar. Sve što trebate učiniti je prebrojati krugove koje vidite na slici. U sredini slike su tri velika kruga, a tu je i tekst koji glasi: ‘Koliko krugova vidite? Razmislite!!!’.

Let's see if anyone would get this correctly! pic.twitter.com/5rQmi9u6KZ