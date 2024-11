'Muž me opet prevario i moli da mi se vrati. Zaslužuju li ljudi drugu šansu?'

“Draga Coleen, slomljena sam nakon što sam saznala da me moj muž ponovno prevario”, piše žena za Mirror. “Prvi put to se dogodilo prije nekoliko godina, kada je naš sin bio tek beba. Afera je trajala nekoliko mjeseci, a on ju je prekinuo tek kad sam pronašla poruke između njega i te druge žene, koja nam je oboma bila bliska. Uložili smo mnogo truda kako bismo ostali zajedno, i to sam uglavnom činila jer sam osjećala odgovornost prema našem sinu da pokušam spasiti odnos. Išli smo na savjetovanje, i stvari su se s vremenom zaista popravile.”

No sada je opet napravio isto, ovaj put s ženom koju poznaje iz lokalnog kafića. Nije bila dugotrajna afera, spavali su zajedno nekoliko puta, ali možda bi se razvila u nešto više da ženi prijatelj nije rekao kako je vidio njenog supruga s drugom ženom. “Moji prijatelji i obitelj su zgroženi, jer su me podržavali tijekom njegove prve afere i misle da je vrijeme da završim brak. Trenutno živi kod brata i preklinje me da mu dopustim povratak i dam mu još jednu priliku. Trebam li? Osjećam se slomljeno, poniženo i glupo. Uništio je sve na čemu smo toliko naporno radili. Zaslužuju li ljudi drugu šansu?”.

VEZANI ČLANCI:

Coleen odgovara: “Već ste mu dali drugu priliku, a on je opet izabrao prevariti vas. Možda je očekivao da ćete biti ljuti neko vrijeme, a onda ga ponovno primiti nazad, i tu često leži problem s davanjem druge šanse. Za neke ljude, to je kao zeleno svjetlo da se ponašaju kako žele jer su već jednom prošli nekažnjeno.” Ako odlučite da ga ponovno primite nazad, nastavlja kolumnistica, to je vaša odluka… “Ali mislim li da postoji mogućnost da će to opet učiniti? Da, jer je već vidio koliko boli uzrokuje prevara i svejedno je bio sposoban to ponoviti. Jednom sam u životu prevarila i to je uzrokovalo toliko boli da sam se zaklela da to više nikada neću učiniti, i nisam.”

“Od tada, kad god osjetim da nešto nije u redu u vezi, uvijek to priznajem i razgovaram o tome. Ne znam što motivira vašeg muža, možda je jedna od onih osoba koje stalno trebaju hraniti svoj ego ili postoji nešto dublje u vašoj vezi što treba istražiti kroz savjetovanje. Razumijem stav vaših prijatelja i obitelji jer oni ga ne vole kao vi i gledaju kako vas je ponovno povrijedio.”

VEZANI ČLANCI:

Njima je lako reći, “Nemoj se vraćati”, kaže Coleen, jer oni nisu s njim gradili život i obitelj. “Ali razmislite o svojoj budućnosti i zapitajte se želite li biti u situaciji u kojoj se svaki put kad izađe iz kuće pitate vara li vas. Možete li mu ponovno vjerovati ili ste spremni zanemariti svoje sumnje? Ne morate donositi ishitrene odluke, ali neka ta odluka bude samo vaša.”

Muž ju je prevario s njenom sestrom i ostavio: 'Odlučila sam reći djeci kakav im je otac'