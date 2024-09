Može doći do infekcije: Stvar koju nikada ne trebate napraviti kada vas ubode komarac

Uz ljeto obavezno dolaze i komarci. Mnogima su tijekom ljetnih vrućina ruke i noge prekrivene ugrizima ovih malih, dosadnih stvorenja. Većina uboda komaraca nestane u roku od tjedan dana, osim ako se o njima ne brinete na odgovarajući način. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, kada vas ugrize komarac, kukac ubrizgava slinu u vaše tijelo putem svog rila, malog igličastog dijela tijela koji usisava vašu krv. Ta slina sadrži antikoagulans koji održava protok krvi da bi kukac mogao dobiti obilan obrok za polaganje jaja, piše HuffPost,

Smatra se da su toksini u toj slini ono što njihove ugrize čini toplima i zbog čega nas svrbe. Dr. Bobbi Pritt, ravnateljica kliničkog parazitološkog laboratorija na klinici Mayo u SAD-u, rekla je da je to zato što vaše tijelo pokreće imunološki odgovor na slinu i oslobađa val histamina i leukotriena.

Ova reakcija razlikuje se od osobe do osobe i od buba do kukaca, zbog čega neki ljudi razviju značajnu oteklinu i bol, dok drugi dobiju samo kvržicu koja blago svrbi. Bez obzira na to kako reagirate na ubode komaraca, liječnici se slažu u jednom: ne biste trebali češati ugriz. Iako češanje uboda može biti primamljivo s obzirom na to koliko nevjerojatno mogu svrbjeti, to stvarno trebate izbjeći, rekla je Pritt. Glavni razlog je taj da postoji mnogo različitih vrsta bakterija koje žive na našoj koži i našim tijelima koje su većinom bezopasne.

"Ali ako imate otvorenu ranu, primjerice ako se jako počešete, zapravo biste mogli utrljati bakterije s kože u tu malu ranu i dobiti infekciju", objasnila je Pritt. Te infekcije, poput celulitisa i impetiga, mogu uzrokovati crvenilo, oteklinu, mjehurić, osjetljivost oko ugriza s natečenim limfnim čvorovima i žutim iscjetkom.

Infekcije se mogu liječiti antibioticima, ali u rijetkim slučajevima inficirani ugriz može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput sepse ili nekrotizirajućeg fascitisa. Drugi razlog je taj što se više češete, to će vaše tijelo osloboditi više histaminskih stanica, zbog čega će vas ugriz još više svrbjeti.

"Češanje može poslati blage signale boli u mozak, što može osloboditi serotonin i povećati osjećaj svrbeža", rekla je Pamela Frabel, izvanredna profesorica. Naravno, postoji još nekoliko koraka koje možete poduzeti da biste spriječili infekciju i osigurali da ugriz brže zacijeli. Prva stvar koju trebate učiniti nakon što vas ugrize komarac je isprati ugriz sapunom i vodom.

To će pomoći ukloniti bakterije u blizini ugriza koje bi mogle uzrokovati infekciju. Ubod komarca je tehnički mala rana, rekla je Frabel, i općenito je dobra ideja sve rane nježno oprati sapunom i vodom. Zatim stavite led na ugriz, idealno bi bilo držati ga oko 10 minuta, objasnila je Pritt. Led može drastično smanjiti svrbež s upalom, bolom i oteklinom, prema klinici Cleveland.

Nakon toga mjesto ugriza namažite kremom protiv svrbeža ili antihistaminikom. Ovi proizvodi mogu drastično smanjiti svrbež i, što je najvažnije, spriječiti vas da češete ugriz, objasnila je Pritt. Ako nemate te artikle u svom ormariću s lijekovima ili ne možete doći do ljekarne, pastu protiv svrbeža možete napraviti kod kuće. Jednostavno pomiješajte žlicu sode bikarbone s malo vode da dobijete gustu pastu, a smjesu zatim utrljajte preko mjesta ugriza, pričekajte 10 minuta i isperite.

Ovaj pripravak smanjuje svrbež, prema klinici Mayo, ali, još bolje, sprječava vas da počešete ugriz i pogoršate stvari. Konačno, trebali biste pripaziti na ugriz i obratiti pozornost na sve simptome koje razvijete tijekom sljedećih tjedan ili dva. Prilično je uobičajeno razviti temperaturu ili čak natečene limfne čvorove odmah nakon ugriza, stoga nemojte paničariti ako odmah osjetite te simptome, rekla je Pritt.

Ne prenose svi komarci bolest, ali neki šire Zika virus, denga groznicu i virus Zapadnog Nila, a svi oni mogu uzrokovati ozbiljne bolesti i zdravstvene komplikacije. Prema Frabelu, ne možete reći je li komarac prenio patogen samo gledajući ugriz, zbog čega je ključno obratiti pozornost na bilo kakve simptome.

Ako tjedan ili dva nakon ugriza dobijete temperaturu, osip, jaku glavobolju ili budete zbunjeni, obratite se liječniku. Oni mogu provesti dijagnostičke testove da bi utvrdili jeste li zaraženi bolešću koju prenose komarci te primijeniti potpornu njegu koja će vam pomoći da se oporavite. Srećom, većina uboda komaraca riješi se bez ikakvih problema. Ali što ih manje češete i što se bolje brinete o njima, to će prije nestati.

