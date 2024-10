Mislio da se otrovao hranom, no i liječnici su ostali u šoku kad su vidjeli što je progutao

Iz Indije stiže nevjerojatna priča o čovjeku koji je šokirao liječnike kada se otkrilo što mu je nekoliko dana uzrokovalo zdravstvene probleme. Konkretno, probavne probleme koji se povremeno javljaju kod većine ljudi. No, nitko sigurno ne očekuje epilog kakav je doživio spomenuti Indijac, piše UNILAD.

Pacijent iz Indije liječnicima se požalio na probavne smetnje nakon jela, no uzrok njegovih bolova nije bila pokvarena ili začinjena hrana već – trocentimetarski žohar. Taj jezivi kukac nekako je uspio ući u tijelo ovog 23-godišnjeg muškarca, i to dok je još bio živ. No, kako je uopće dospio tamo?

Muškarac je liječnicima ispričao kako je nekoliko dana prije nego što je došao na pregled jeo uličnu hranu na noćnoj tržnici i vjerovao je da je to uzrok njegovih problema. Međutim, gastroenterolog je pretpostavio da je kukac ušao u njegovo grlo dok je spavao. Dr. Shubham Vatsya, viši konzultant gastroenterolog, detaljnije je opisao bizaran incident i način na koji su liječnici uspjeli ukloniti žohara.

'I mi smo bili iznenađeni kako je žohar uspio ostati čitav. Pacijent je dva-tri dana imao probleme s probavom i nadutost nakon jela. Tijekom rutinskog pregleda slučajno smo otkrili žohara', ispričao je doktor za Indian Express.

Nakon što su identificirali problem, liječnici su pacijentu predložili gornju gastrointestinalnu endoskopiju, postupak kojim se pregledava gornji dio probavnog trakta kako bi se pronašao uzrok bolova u trbuhu i probavnih smetnji.

'Aktivirali smo tipku za usisavanje na endoskopu, učinkovito usisavši žohara kroz kanal, što je dovelo do njegova uklanjanja iz tijela i spašavanja života ovog muškarca', ispričao je dr. Vatsya. Objasnio je kako bi živi žohar u tankom crijevu mogao biti opasan po život, pa je ovaj neimenovani muškarac imao sreće što je sve završilo dobro.

Priča se proširila i na društvenim mrežama, a ljudi na Redditu nisu mogli vjerovati neobičnim detaljima ovog događaja. Jedan zgroženi korisnik napisao je: 'Pretvarat ću se da ovo nisam pročitao i nastaviti sa svojim životom.' Drugi je upitao kako je moguće da je žohar preživio te je komentirao: 'Kladim se da je, kad je osjetio želučanu kiselinu, pobjegao u najbližu pukotinu – pravo kroz pilorički sfinkter, izbjegavajući većinu procesa koji bi ga inače ubili.'

Treći je komentirao: 'Uvijek kad su govorili o nuklearnoj katastrofi, spominjali su da bi žohari najvjerojatnije preživjeli zračenje. Sad znamo da mogu preživjeti i u crijevima – prilično impresivno.'

