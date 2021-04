Loše spavate i muči vas nesanica? Možda vam je samo jednostavno dosadno, kažu stručnjaci

Nova studija u kojoj je sudjelovalo 270 osoba u dobi od 18 do 69 godina pokazala je da postoji povezanost između nesanice i dosade - a obje stvari javljaju se kod sve više ljudi otkako je pandemije.



Neki ljudi skloniji su dosađivanju koje dovodi do puno razmišljanja, a samim time i do nesanice i loše kvalitete sna. U glavi se stvara 'rat misli' i dolazi do okretanja po krevetu i odugovlačenja odlaska u krevet.



Ai Ni Teoh, autor istraživanja i profesor psihologije na Sveučilištu James Cook u Singapuru objasnio je studiju: "Ljudi odugovlače odlazak na spavanje jer im je dosadno, a onda dolazi do loše rutine spavanja, zdravstvenih problema te problema s kognitivnim funkcijama."

Napravite sami sredstvo za čišćenje prozora, jednostavno je:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oni koji su skloni dosadi kroz dan također su nepažljivi prema zdravlju, rutini i trenutku u kojem se nalaze, ne razmišljaju toliko o važnosti sna i nemaju disciplinu.



Klinička psihologinja i osnivačica The Good Sleep klinike, dr. Maja Schaedel rekla je za UNILAD da bi ljudi, ako se žele dobro naspavati, trebali ukloniti televizor i sat iz spavaće sobe. "Tijelo treba stvoriti povezanost kreveta i sna, a gledanje televizije i korištenje mobitela prije spavanja samo ga zbunjuje. Nema ništa gore od onoga da pogledate na sat i vidite da su tri sata a vi još niste zaspali. "



Dodala je i kako je iznimno važno biti aktivan tijekom dana kako bi se tijelo umorilo i lakše utonulo u san.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?