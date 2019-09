Ljubitelji burgera ovih dana u Zagrebu doći će na svoje: Provjerili smo što se sve nudi!

Jučer je otvoren 4. po redu Zagreb Burger Festival koji će trajati jedanaest dana, do 22. rujna. Mnogi Chefovi će pripremati svoje delicije, a neki od njih su Marko Palfi, Mario Mihelj, Marin Medak i drugi. Posjetitelji će moći birati između lovačkih, vege, beyond i latino okusa, kao i mesne klasike, a po prvi put i sočne stakeove.

Foto: Sandro Sklepić

Za glazbeni program Festivala bit će zaslužna DJ agencija i glazbena platforma Adriatic Coasting pod palicom Pepija Jogardea. Kroz dan će se za glazbu pobrinuti mladi glazbenici koji će imati svoje live nastupe. Nisu izostavili ni najmlađe te je za njih pripremljeno sunčalište i ljuljačke, dječji meniji, milk shakeovi i fine prirodni sokovi.

Foto: Sandro Sklepić

Sigurno vas zanima koji su restorani otvorili kućice na Festivalu, a to su; The Garden Bar&Kitchen, Good Food, slovenski Lars&Sven, Raclette Burgers&Fries, Bistro Grill Deno, Maredo Grill, Špiro, TABASCO Burger Bar, The Burger bar, Kascheta, Đurina Hiža, El Toro, Submarine Burger i Rougemarin. Po prvi put predstavljaju se Brewbites, Barcode Mitra, riječki Torpedo Burger, osječki American bar Dollar i Bread Club.

Osim burgera i slanih jela, u ponudi su i slastice za koje je zaslužan Le Kolač. Od tekućih užitaka tu su Rakijarnica, Jamnica Coctail Truck i The Garden Brewary.

Foto: Sandro Sklepić

Za plaćanje Mastercard i Maestro karticama na Festivalu posjetitelji imaju 10% popusta.

Foto: Sandro Sklepić

Burgeroljupci, imate još 10 dana za isprobati najbolje što se nudi od hamburgera, a nisu izostavljeni ni vegetarijanci stoga nema prepreka da ne navratite na Zagreb Burger Festival.

U nastavku pogledajte video recept za ''Šprajcer'' Marina Nekića.