Liječnica kaže da joj ledene kupke podižu libido: 'Liječila sam mišiće i otkrila da mi je seks bolji!'

Brazilska liječnica dr. Camilla Lewin, inače i natjecateljica izboru Miss World Fitness 2022., kaže da joj je redovite kupke s ledom popravljaju seksualni život i pomažu u jačanju libida. “Odmah mi je seksualni apetit veći!”, rekla je 31-godišnjakinja. “Vjerujem da je to jedna od najboljih stvari koju možete sami napraviti za zdravlje", ističe Lewin što joj je i samoj, dodaje, bilo veliko otkriće; shvatiti da su joj ledene kupke izvrsna prirodna alternativa hormonima koji kontroliraju libido. “Nisam to očekivala, bilo mi je iznenađenje! A sada obavezno odvajam par vrećica leda za kadu”.

“Bitno je poticati libido i pronaći načine za pružiti si zadovoljstvo”, zaključuje liječnica, a prema profesoru hitne medicine iz bolnice Lenox Hill sa Manhattana dr. Robertu Glatteru, svi koji žele poboljšati svoj seksualni život trebali bi slijediti njen savjet; i odvažiti se na ledene kupke.

“Preliminarna su istraživanja pokazala da uranjanje u hladnu vodu može povećati otpuštanje luteinizirajućeg hormona poznatog i kao lutropin, a proizvodi se u mozgu, točnije u hipofizi”, objasnio je. "Oslobađanje tog hormona kod muškaraca može povećati proizvodnju testosterona, a kod žena proizvodnju progesterona i ovulaciju, što potencijalno može dovesti do povećanog libida."

Dr. Lewin kaže da je ledene kupke počela raditi kao terapiju za liječenje bolova u mišićima, a tek je onda shvatila da joj utječe i na libido. "Uranjanje u ledenu kupku pomaže ublažiti simptome oteklina i crvenila, te pospješuje vazokonstrikciju smanjujući protok krvi i propusnost stanica", objasnila je, a ledene kupke i drugi oblici krioterapije, dodaje, a nije prva liječnica koja kaže da pojačavaju seksualni nagon.

Prošle je godine isto rekao i singapurski seksolog dr. Oberdan Marianetti, a to je pripisao sposobnosti kupke da 'popravi' protoku krvi. “Veliki dio seksualnog iskustva ovisi o zdravom kardiovaskularnom i živčanom sustavu jer su i penis i vulva erektilni organi koji se kako bi se napunili i omogućili penetraciju oslanjaju na snažan protok krvi", objasnio je. "Kada se tijelo izloži ekstremnoj hladnoći, krvne žile se sužavaju kao rezultat vazokonstrikcije, reakcije pri kojoj se one skupljaju, posebno u ekstremitetima, kako bi gurnule krv do vitalnih organa".

Istraživanje pokazalo: Evo kako vaš tip osobnosti utječe na to koliko se seksate!