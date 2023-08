Djevojka priznala tajnu staru 25 godina: 'Probušila sam kondome svojih roditelja - tako se rodila moja mlađa sestra!'

Videozapisi jedne djevojke postali su viralni jer je otkrila razlog rođenja njezine mlađe sestre. Naime, TikTokerica je probušila kondome svojih roditelja. Ova djevojka, na društvenoj mreži poznata kao Keely, objavila je video prošli mjesec kao rođendansku posvetu svojoj sestri te prikupila gotovo 7 milijuna pregleda, piše Daily Mail.

"Čuvala sam tajnu 25 godina. I mislim da je vrijeme za podijeliti je", glasio je naslov videa. Keely je započela svoje razotkrivanje tako što se ispričala svojoj majci. "Žao mi je, oprosti", rekla je nasmiješivši se i dodala da "joj nije žao jer je Sam ovdje".

Objasnila je da su se, dok je bila mlađa, ona i njezina najbolja prijateljica ušuljale u spavaću sobu njezinih roditelja i na noćnom ormariću pronašle hrpu kondoma. "Na noćnom ormariću su bili neki sjajni paketi. Moja prijateljica mi je tada objasnila što je to i za što se koristi", nasmijala se, prisjećajući se događaja. U tom je trenutku Keely otkrila da je njezina mama također držala šivaću iglu u blizini.

"Izbušili smo nekoliko rupa u tim pakiranjima", priznala je Keely, a tek šest mjeseci kasnije je majka objavila vijest da je trudna. Navodno je Keely bila vrlo sretna nakon što joj je njena majka rekla da je trudna, no godinama nakon još uvijek nije znala kako je došlo do trudnoće, odnosno, kako je njena starija kći zaslužna za to.

Nije poznato kako je obitelj reagirala na Keelyjino otkriće, no viralni je video prikupio podosta komentara. "Ja bih ovu tajnu ponio sa sobom u grob", našalio se jedan korisnik. "Ako se tvoja sestra ikada naljuti na tebe, samo joj možeš reći da bez tebe ne bi ni postojala", dodao je drugi.

