Kviz o ženskom spolnom organu: Većina muškaraca ne riješi točno ni 5 od 10; kakvo je vaše znanje?

Premda s vremenom sve više izlaze iz gabarita tabua, mnogima (pogotovo mladima) razgovori o seksualnosti, seksualnom odgoju, zdravlju ili anatomiji izazivaju nelagodu, što je vjerojatno jedan od razloga zašto i danas možemo čuti toliko mitova ai dezinformacija vezanih za seks ili spolne organe.

Nedavno je tako jedno istraživanje pokazalo da čak 75 posto Britanaca nije u školi naučilo ni osnove ženske anatomije, pa 81 posto mladih u dobi od 18 do 24 godine misli da bi se u školama trebalo više naučiti o ženskoj anatomiji i spolnim organima. Zbog svega toga udruga Brook koja promiče spolnu edukaciju i zdravlje osmislila je kviz od deset pitanja uz pomoć kojih možete provjeriti i koliko sami znate o ženskom spolnom organu.

Dolje provjerite odgovore.

1. Jesu li vagina i vulva ista stvar?

A) Da

B) Ne

2. Rodi li se svaka žena s himenom?

A) Da

B) Ne

3. Koliko rupa ima vagina?

A) 2

B) 3

C) 5

4. Koji je dio vagine odgovoran za seksualno uzbuđenje?

A) Uretra

B) Klitoris

C) Usne

5. Koliko erogenih zona vagina ima?

A) 7

B) 5

C) 10

6. Što uzrokuje zvuk koji se ponekad čuje iz vagine?

A) Miomi

B) Nakupljanje zraka

7. Što ženama može uzrokovati bol prilikom spolnog odnosa?

A) Miomi

B) Suhoća rodnice

C) Vaginizam

D) Sve navedeno

8. Koliko bi često žene trebale raditi 'papa test'?

A) Svake tri godine

B) Jednom godišnje

C) Kad im se prohtije

9. Koji je najmanje osjetljiv dio ženskog tijela?

A) Grudi sa strane (dio koji se ponekad vidi kroz top s naramenicama)

B) Leđa

C) Nožni prsti

10. Zašto bi žene trebale mokriti nakon seksa?

A) Da im duže traje orgazam

B) Da ne zatrudne

C) Da smanje mogućnost infekcije

1. A - vulva je vanjski dio genitalija, a rodnica 'kanal' s unutarnje strane

2. B - neke su žene rođene bez himena i to je potpuno normalno

3. A - vaginalni otvor i otvor mokraćne cijevi

4. B - klitoris

5. B - pet

6. B - to je prirodan zvuk.koji nastaje zbog zraka

7. D- Suhoća rodnice, miomi i vaginizam uzrokuju bol tijekom seksa

8. A - Žene starije od 25 godina trebale bi napraviti papa test svake tri godine, a žene od 50.e svakih pet godina

9. A - dodir tu vjerojatno neće izazvati puno reakcije

10. C -može pomoći izbacivanju bakterija, no neće naravno spriječiti trudnoću

Ginekologinja dr. Suzy Elneil iz University College opisala je za The Sun i koji simptomi mogu upozoravati na mogućnost raka grlića maternice, a riječ je o:

krvarenju između dva ciklusa ili nakon menopauze

krvarenju nakon seksa

iscjetku iz rodnice koji miriše na krv ili je 'prošaran' krvlju

boli za vrijeme solnog odnosa

kvržici ili izraslini u rodnici

svrbež vagine koji nikako ne prolazi

