Ovo su europske zemlje u kojima se ljudi najmanje i najviše rastaju: Iznenadit će vas kakvo je stanje u Hrvatskoj

Stopa razvoda u Europi pokazuje raznolikost trendova, a nedavni podaci Eurostata nude zanimljive uvide. U 2022. godini, u državama članicama EU-a sklopljeno je oko 1,9 milijuna brakova, dok je zabilježeno oko 0,6 milijuna razvoda. To znači da je stopa brakova iznosila 4,2 braka na 1000 osoba, dok je stopa razvoda bila 1,6 razvoda na 1000 osoba, piše Croatia Week.

Od 1964. godine, stopa brakova u EU-u opadala je gotovo kontinuirano, s povremenim vrhuncima 1989., 2000., 2007. i 2018. godine. Pandemija COVID-19 donijela je novu dinamiku, uz značajan pad stope sklapanja brakova 2020., no s naknadnim porastom 2021. i 2022. godine.

In 2022, there were 1.6 divorces for every 1 000 people in the EU.



Highest in:

Latvia (2.9 divorces per 1 000 people)

Lithuania (2.6)

Sweden (2.1)



Lowest:

Malta (0.9)

Slovenia (1.0)

Croatia & Romania (both 1.2)



