Koliko često treba prati odjeću? Dermatologinja iznenadila odgovorom

Iako je proces pranja odjeće svakodnevni zadatak za koji smo uvjereni da smo savladali tijekom godina, očito postoji i ispravan način. Perete li svoju odjeću nakon svake upotrebe? Ili samo stoji na toj jednoj stolici?

Genijalan razlog da u perilicu rublja ubacite - crni papar!

Novi TikTok video otkrio je koliko često biste trebali prati sve, od majica do odjeće za spavanje, a da istovremeno pazite da se to radi na održiv način jer jedno pranje može potrošiti od 15 do 45 litara vode, kako piše The Sun.

Dermatologinja Annie Gonzalez. na društvenim mrežama poznata pod @brightly.eco, podijelila je videu u kojem je objasnila da, ako ne peremo odjeću dovoljno često, može doći do raznih neugodnih stanja kože, kao što su bubuljice ili osip koji svrbi.

“Naša koža ponovno apsorbira sve ulje na našoj odjeći, a ulje začepljuje pore i uzrokuje akne na tijelu”, objašnjava Gonzalez te dovodi do konačnog pitanja - koliko često prati odjeću kako bi se spriječio razvoj bakterija?

Ako radite od kuće, vjerojatno možete nositi istu odjeću četiri dana, osim ako se, naravno, jako znojite. Predmete, poput čarapa i donjeg rublja, koji su u vrlo izravnom kontaktu s kožom, potrebno je prati češće. Jedina iznimka su grudnjaci - oni se moraju prati tek nakon što ste ih nosili do četiri puta.

Ostale svakodnevne komade odjeće u redu je staviti u perilicu nakon drugog ili trećeg nošenja. To uključuje haljine, kratke hlače i hlače.

Isto vrijedi i za odjeću za spavanje - Gonzalez preporučuje pranje naše pidžame nakon treće upotrebe.

Koliko često zapravo treba prati traperice?