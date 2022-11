Koje je doba dana najbolje za seks? Evo što kažu stručnjaci

Jeste li se ikad pitali kad se najbolje seksati, u koje doba dana ili noći? Seksualna terapeutkinja Tammy Nelson kaže da to ovisi o željama svakog pojedinca odnosno para, ali ističe kako svaki dio dana ima svoje prednosti.

Vjerojatno su svi čuli za prednosti jutarnjeg seksa: od počinjanja dana ugodnom 'tjelovježbom', pa do benefita pojačanog lučenja serotonina odmah na početku dana. A u jutarnjem je seksu, kaže Nelson, bitna i razina testosterona.

- Prirodno je razina testosterona najviša ujutro, što je jedan od razloga jutarnje erekcije - rekla je i dodala da je zbog svega navedenog za one koji rano ustaju seks izvrstan način da započnu dan.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

S tim se slaže i seksualna edukatorica Gigi Engle, no napominje i da seks odmah ujutro ima i neke nedostatke. Kad se tijelo tek probudi, kaže, sinapse nam još ne rade punom snagom, a organizam je još neko vrijeme u 'načinu mirovanja' i ne osjeća seksualni podražaj kao u skroz budnom stanju.



- Mnogi ujutro više vole polako ustati, popiti kavu, otuširati se i oprati zube, a dok se sve to napravi, seksualna želja nestane - kaže Nelson, no napominje kako ni seks na kraju napornog dana nije uvijek idealan.

- Idealno bi bilo pronaći neko vrijeme kad obje možete predahnuti od dnevnih obaveza, ali da još niste iscrpljeni i da vas ne ometaju posao i obiteljski život - kaže Nelson, a Engle ističe neke prednosti seksa prije spavanja.

- Nakon orgazma mozak ispušta koktel hormona koji su zaslužni za dobro raspoloženje, poput serotonina i oksitocina - kaže ona, pa ćete se neposredno prije spavanja dobro osjećati, a osjećati ćete i privrženost prema partneru.

Uz to ćete si, dodaje Engle, uvođenjem večernjeg seksa uvesti i nešto čemu se možete preko dana radovati. Najbolje doba dana za seks je, slažu se obje, onda kad se poželite seksati, a otkrivanje kad je vama i partneru seks najbolji može vas samo zbližiti.

- Orgazam može popraviti cirkulaciju, podići imunitet i smanjiti stres - zaključila je Nelson za Mind Body Green, pa sigurno ne postoji 'loše vrijeme za seks...'