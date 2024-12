Kako tijekom blagdana skinuti još nekoliko kilograma? Uz ove savjete blistat ćete do Nove godine!

Ovaj prosinac - nastavite, ili čak započnete, raditi na zdravijoj verziji sebe! Ako ste na dijeti za vrijeme blagdana, prebrodite osjećaj krivnje. Usmjerite svoju energiju na preuzimanje kontrole nad onim što je ispred vas. Michelle May, dr. med., autorica knjige Jedite što volite, volite što jedete, najbolje je to opisala: “Uživanje u blagdanima i činjenica da ste prezauzeti za vježbanje dolazi u paketu, i to nije nešto zbog čega biste se trebali posramiti.“ Prihvaćanje toga prvi je korak prema naprijed, piše yourwellnesscenter.com.

Sjetite se svojih ciljeva. Već ste napravili dobar napredak, pa nemojte odustati. Ili, ako tek krećete, zadajte si ciljeve i pratite svaki napredak. S obzirom na to da je ostao samo jedan mjesec ove godine, prisjetite se gdje ste započeli i na čemu radite. Ako ste se možda previše prepustili uživanju u hrani, nemojte se bojati prilagoditi svoje trenutne ciljeve. Neka budu ostvarivi!

Nemojte preskakati obroke. Nemojte pokušavati “nadoknaditi“ dodatne kalorije preskakanjem obroka; to vas može ostaviti još gladnijima. Umjesto toga, usredotočite se na konzumiranje nemasnih proteina i puno svježeg povrća, te izbjegavajte šećer. Proteini i vlakna u povrću usporavaju probavu (što vam pomaže da se dulje osjećate siti) i održavaju metabolizam aktivnim. Za dodatnu motivaciju, pripremite svoje omiljeno jelo (koje je dio vašeg plana za mršavljenje) ili pronađite novi zdrav recept koji vas inspirira. Oba pristupa mogu vam pomoći da se vratite na pravi put sa zdravim načinom prehrane.

Vježbanje je izvrstan način da se vratite na pravi put nakon blagdanskog prejedanja. Jedan od načina da se brzo osjećate bolje je sagorijevanje glikogena, ugljikohidrata koje vaše tijelo skladišti kad pojedete više škroba nego inače. Pokrenite svoje mišiće i ubrzajte rad srca kako biste to sagorjeli. Otvorite članstvo u teretani sada, prije nego što gužva za Novu godinu počne. Prijavite se na nešto što nikada prije niste probali za zdrav početak. Vratite se svojoj omiljenoj rutini vježbanja za obnovljenu motivaciju.

Hidratizirajte se, hidratizirajte, hidratizirajte! Voda je ključ vašeg uspjeha u mršavljenju. Naime, voda podupire optimalan metabolizam i prirodno smanjuje apetit, ispire višak natrija, što pomaže da se brzo riješite nadutosti i potiče rad probavnog sustava, čime olakšava zatvor. Nemojte se previše brinuti zbog broja na vagi dan nakon blagdana, jer dio tog povećanja može biti samo zadržana voda. Iskušenja su posvuda, pa morate održati fokus prisjećajući se svojih ciljeva i razmišljajući o njima. Vi imate kontrolu nad svojim izborima. Odlučite učiniti blagdane više usmjerenima na prijatelje i obitelj, a manje na hranu. Zapamtite, u redu je imati dane koji nisu savršeni kada je riječ o prehrani i vježbanju. Ono što je važno jest kako odlučite prevladati te dane. Nemojte čekati Novu godinu kako biste postavili ciljeve i započeli svoj put prema zdravlju.

Dečko ju je nazvao debelom pa je prekinula s njim: 'Izgubila sam 30 kilograma i zablistala!'