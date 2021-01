Kako spriječiti petljanje božićnih lampica u kutiji s ukrasima? Isprobajte ovu metodu spremanja i olakšajte si posao iduće godine

Božić je gotov i vrijeme je da se ukrasi skinu te spreme za iduću godinu. I premda ćete možda doći u napast da sve bacite u kutiju i zaboravite na to do prosinca, iduće godine bit ćete zahvalni ako odvojite malo vremena da to sada napravite kako treba, prenosi Metro.

Jedna je žena objavila jednostavan način za pospremanje lampica kako se ne biste morali suočiti s raspetljavanjem sljedeći put kada ih upotrijebite. Uzevši komad starog kartona, rastrgala je komadić na svakom kraju, a zatim je jednostavno namotala ukrasne lampice oko njega.

Foto: Facebook

Svoj trik objavila je na Facebooku, gdje je nekoliko tisuća ljudi ostalo oduševljeno. - Uvijek se patim s lampicama ali napokon sam pronašao trik s kojim ću si olakšati stvari - samo je jedan od mnogobrojnih komentara.

