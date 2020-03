Jesu li jaja loša za zdravlje ili je riječ o mitu? Najnovije istraživanje pokazalo iznenađujuće rezultate

Daily Mail prenosi istraživanje koje je proveo tim s Harvarda. Pratili su 215 618 zdravih muškaraca i žena koji su u prosjeku jeli jedno do pet jaja tjedno.



Nisu pronašli nikakvu poveznicu između konzumacije jaja i kardiovaskularnih bolesti koje mogu dovesti do srčanog udara. Rezultati su pokazali da ljudi koji su jeli jedno jaje dnevno imaju veći rizik od srčanih bolesti, ali ova namirnica nije kriva za to.



Autor istraživanja dr. Jean Philippe Drouin - Chartier kaže: "Glavna tema već godinama je poveznica između jedenja jaja i srčanih bolesti. Prijašnja istraživanja pokazala su da možda postoji poveznica, ali sada smo dokazali da je nema."

Promatralo se 83 349 medicinskih sestara u dobi od 30 do 55 godina, 90 124 u dobi od 25 do 44, i 42 055 muških zdravstvenih radnika u dobi od 40 do 75 godina. Na početku istraživanja nitko nije imao srčanih bolesti, dijabetes ili rak. Neki su kroz godine razvili neku od navedenih bolesti, ali razlog nije bila svakodnevna konzumacija jaja već pretjerivanje u konzumaciji crvenog mesa i povećani indeks tjelesne mase.



Jaja su jeftiniji izvor proteina, željeza i dobrih masti. Također sadrže antioksidanse koji smanjuju stres.