Jeste li spremni na bračni život? Evo kako ćete znati je li to to ili je ipak prerano

Brak je značajna prekretnica u svačijem životu, ali donošenje te konačne odluke o sklapanju braka može biti dirljivo za neke i uznemirujuće za druge parove. Zbog toga se mnogi parovi pitaju koliko dugo hodati prije braka ili kada je prerano za prosidbu. Upamtite, iako postoje određeni čimbenici koje možete uzeti u obzir, ovo pitanje nema jednoznačan odgovor jer je svaki odnos jedinstven i napreduje vlastitim tempom. Različiti čimbenici poput osobnih uvjerenja, kulturnih utjecaja, individualne spremnosti i razine predanosti mogu igrati ulogu u određivanju pravog vremena za ovu značajnu odluku. Razumijevanje ovih elemenata može pomoći parovima da s većom lakoćom i samopouzdanjem donesu ovu odluku, prenosi Pinkvilla.

U današnjem brzom svijetu, pitanje koliko dugo parovi trebaju hodati prije nego što počnu razmišljati o braku postalo je popularna tema rasprava. Perspektive društva o statusu veze evoluirale su tijekom vremena, zbog čega je bitno preispitati tradicionalne norme i vremenske okvire. Dok neki parovi vjeruju u burnu romansu koja vodi do brzog spajanja, drugi zagovaraju oprezniji. Kako bismo bili sigurni, u idealnom slučaju stručnjaci za veze predlažu da par provede otprilike 1 do 3 godine zajedno prije nego što se upusti u brak.

Razmotrimo sada ključne aspekte koji utječu na idealno vrijeme koje bi parovi trebali provesti zajedno prije nego što se odluče vjenčati. Nakon što prođete kroz ovaj popis, ne samo da ćete dobiti jasnu predodžbu o tome gdje stoji vaša trenutna veza, nego ćete također moći prepoznati slabe točke i raditi na izgradnji jače i dugotrajnije veze.

1. Otvoreno komunicirate jedno s drugim: Otvorena komunikacija neophodna je za zdrav i sretan brak. Kada stvorite siguran prostor za svog partnera da podijeli svoje misli i osjećaje bez straha od osude, stvarate temelj za napredovanje veze. Štoviše, otvorena komunikacija s partnerom omogućuje vam da ga bolje upoznate i pokažete partneru da vas zanimaju njegova mišljenja i osjećaji. Uz pravilnu komunikaciju također možete riješiti probleme koji vam uzrokuju stres ili tjeskobu. S druge strane, ako ne komunicirate otvoreno sa svojim partnerom, postojat će jaz između vas dvoje zbog kojeg ćete se osjećati nepovezano jedno s drugim, što će dovesti do nezdrave veze kroz neko vrijeme.

2. Poštujete jedan drugoga: Poštivanje partnera, bez obzira na situaciju ili neslaganje, element je zdrave veze o kojem se ne može pregovarati. Dakle, prije nego što se previše uzbudite zbog započinjanja nove faze sa svojim partnerom, udobno se smjestite i razmislite o ovoj činjenici. Prisjetite se slučajeva u kojima ste dopustili da vas emocije preuzmu i kako ste u tom procesu mogli povrijediti ili omalovažiti svog partnera. Slično tome, razmislite o trenucima kada vas je vaš partner možda nije poštovao. Također razmislite o tome kako je svatko od vas reagirao u toj konkretnoj situaciji. Shvatite da međusobno poštovanje treba trajati unatoč vašim životnim izborima, individualnosti, pogreškama i nesuglasicama. Ono što je najvažnije, oboje biste trebali znati kako održati to međusobno poštovanje bez obzira na razlike u mišljenjima i perspektivama, a ne igrati prljavo omalovažavajući drugu osobu na temelju svojih prosudbi. Ako vjerujete da je to nešto s čime se vi i vaš partner slažete ili na čemu ste radili, možete razmisliti o poduzimanju sljedećih koraka u vašoj vezi.

3. Vi ste tim: Biti tim vrlo je važan aspekt uspješnog bračnog života. Dakle, provjerite jeste li jedno drugom najvjerniji navijači, sustav podrške i pouzdanik. Provjerite i koliko se često zauzimate jedno za drugo ili štitite jedno drugo. Ako ste tim, morate imati povjerenja jedni u druge i imati u srcu svoje najbolje interese. U slučaju da imate skrivene motive, niste spremni za dugotrajnu vezu ili zaruke.

4. Iskreni ste i transparentni jedno s drugim: Iskrenost i transparentnost neophodni su za izgradnju povjerenja i održavanje dugotrajne veze. Dakle, provjerite jeste li iskreni i transparentni s partnerom i obrnuto. Iako razumijemo da nije moguće podijeliti sve s našim partnerima, skrivanje relevantnih informacija koje bi ih na neki način mogle povrijediti ili uzrokovati gubitak nije prihvatljivo u sretnoj vezi.

5. Poznajete se u dušu: Vjeruje se da prosječan par koji je uspješno izdržao nakon 'faze medenog mjeseca' nastoji poznavati jedno drugo kao svoj džep. Oni su iznad zaljubljenosti i međusobno dijele duboku kemiju. Ne samo da istinski uživaju u međusobnom društvu, već i međusobno razumiju stvari koje vole, ne vole, strahove, nesigurnosti i način razmišljanja. Štoviše, takvi parovi prihvaćaju jedno drugo onakvima kakvi jesu bez osuđivanja ili iracionalnih očekivanja. Jednom kada dođete do ove faze, na putu ste za sljedeću razinu: brak!

6. Oboje ste emocionalno dostupni: Biti emocionalno dostupan i uložiti u svoju vezu ključna je komponenta za uspješnu dugoročnu vezu. Ako niste emocionalno dostupni ili ste nesvjesni i zbunjeni vlastitim osjećajima, nećete moći razumjeti i povezati se s partnerom. Dakle, u slučaju da se samo želite zabaviti ili biti zajedno kako biste uživali u dobrim trenucima koje veza nudi, nećete se moći povezati s partnerom u trenutku kada dođe do stresne situacije. U takvoj situaciji niste spremni za brak. S druge strane, kada ste emocionalno dostupni i uloženi u svoju vezu, rado ćete biti prisutni i povezivati ​​se s partnerom u dobrim i lošim trenucima.

7. Imate donekle slične dugoročne ciljeve u životu: Iako je istina da se suprotnosti privlače, također je istina da se ljudi koji dijele donekle slične interese bolje slažu. Ta sličnost može biti u bilo čemu, od hobija do rutine spavanja ili uvjerenja i ciljeva. Možete biti potpune suprotnosti u gotovo svemu, a opet se dobro slagati. No, postoje neki aspekti ili ciljevi koji bi se u nekom trenutku trebali uskladiti kako biste vodili dugoročan i sretan bračni život. Na primjer, ako vaš partner želi živjeti nomadskim životom, a vi se želite skrasiti u gradu, vaše svrhe postaju potpuno drugačije. To je nešto što vi i vaš partner ne možete zanemariti jer može imati ozbiljan utjecaj na dugovječnost vašeg braka. Stoga biste trebali razmisliti prije nego što se zaručite ili vjenčate.

8. Vodili ste važne razgovore i raspravljali o kritičnim točkama usklađivanja: Imati jasnoću u vezi s računima, financijama, vjerskim uvjerenjima, obiteljskim vrijednostima, budućim planovima, obrazovanjem, naseljem, djecom i drugim pitanjima najvažnije je za održavanje zdrave veze, osobito ako mislite da ste spremni poduzeti sljedeći korak. Kada sjednete i s partnerom otvoreno porazgovarate o svojim stavovima i mišljenjima o gore navedenim temama, moći ćete vidjeti jeste li kompatibilni i imate li zajedničku budućnost.

9. Možete uravnotežiti posao i život: Postoji razlog zašto su brak ili zaruke korak iznad spojeva ili ljubavnih veza. To je zato što je brak životna obveza i izbor oba partnera. Dakle, više ne možete misliti samo na sebe ili svoju dnevnu rutinu. O drugoj osobi morate razmišljati jednako. Ovdje je ključno održavanje ravnoteže između posla i privatnog života. Čovjek ne može biti predaniji svom poslu dok ignorira svoje partnerske ili kućanske obveze. Ako mislite da ste uspjeli uskladiti svoj život i posao, razmislite o tome da napravite korak naprijed u svojoj vezi.

10. Upoznali ste partnerovu obitelj i bliske prijatelje: Dok veza može biti privatna stvar između dvoje ljudi, brak uključuje obitelj, prijatelje, kolege, itd. Ako vam je neugodno upoznati obitelj ili prijatelje jedno drugoga ili se predomišljate kad god se tema pokrene, niste spremni za brak. Slično tome, ako ste željni upoznati partnerovu obitelj ili prijatelje, ali oni iz nekog razloga to izbjegavaju ili smišljaju isprike da vas ne upoznaju s članovima svoje obitelji, možda postoje neki problemi koje treba razmotriti prije razmišljanja o prosidbi.

11. Znate kako riješiti sukobe na zdrav način: Bit će faza kada ćete biti najsretniji, a bit će faza kada ćete samo biti tužni i svađati se. Dakle, važno je znati kako riješiti sukobe na zdrav način. Ne možete dopustiti da vas ljutnja, razočaranje ili druge negativne emocije preuzmu i jednostavno prekinuti. Morate znati kako komunicirati jedni s drugima, razgovarati o problemima, dati prostora, razumjeti međusobna gledišta, ispričati se kada je potrebno, oprostiti i riješiti probleme koji se pojave. Jednom kad ih svladate, ništa vas ne može spriječiti da imate blažen zajednički život!

