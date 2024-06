Jeste li čuli za pravilo veze od tri mjeseca? Postoji razlog zašto puno veza traje samo toliko

Ako je vaša burna romansa propala nakon otprilike 90 dana nečega što se činilo kao obećavajuća veza - niste sami. Naime, stručnjaci kažu da postoji savršeno dobro objašnjenje zašto stvari tako mnogima propadaju u tom vremenskom periodu. Takozvano prokletstvo "pravila tri mjeseca" odavno je tema razgovora mnogih, a da ne spominjemo da se o njemu žestoko raspravljalo na društvenim mrežama, gdje su objave koje se bave tom temom postale viralne, piše NY Post.

Ispostavilo se, kažu stručnjaci, da postoji mnogo zdravog razuma iza fenomena, također poznatog kao "faza medenog mjeseca". "Tri mjeseca je sjajan vremenski okvir koji vam omogućuje da vidite grubi obris osobe", objasnila je Angelika Koch, certificirana stručnjakinja za veze i prekide s aplikacijom za spojeve Taimi.

"Pomaže vam da vidite je li to netko tko igra igrice, ima li crvenih zastavica ili je to netko tko iskreno želi vezu", dodaje. Mnogi parovi u tom periodu vide dovoljno toga da znaju kamo stvari idu - a za neke će tada biti kraj. "Počeci veza često su zabavni i uzbudljivi”, rekla je Vienna Pharaon, bračna i obiteljska terapeutkinja i autorica knjige “The Origins of You”.

Ali samo je pitanje vremena kada će se otkriti prave namjere i hirovi ljudi. "Dogodi se određeni pad koji se obično događa nakon što više ne stavljamo osobu ili odnos na pijedestal i kada prestanemo vjerovati u to da oni ne mogu pogriješiti", kaže. Nakon što pogled kroz ružičaste naočale nestane, biti realan u pogledu povezanosti i kompatibilnosti koju imate kao par može vas spasiti od slomljenog srca u budućnosti.

Tri mjeseca također su više od mjerila za vezu - prema istraživanju, to je otprilike prosječno vrijeme koje je potrebno muškarcima i ženama da se zaljube. U prosjeku, muškarci su razmišljali o priznanju ljubavi 69 dana nakon veze, dok žene o tome nisu razmišljale sve do 77. dana, otkrila je studija objavljena u SAGE Journal of Social and Personal Relationships.

Ispostavilo se da mnogi od nas svoje osjećaje zadržavaju u sebi - barem neko vrijeme. Muškarci su u prosjeku čekali 107 dana da kažu "Volim te", dok su žene čekale 122 dana.

