Je li normalno imati menstrualne grčeve kada žene nemaju menstruaciju?

Bez obzira na to proizvodi li vaš trbuh zvukove ili ne, važno je otkriti uzrok javljanja bolova u zdjelici. Ozbiljno ili ne, otkrivanje što se događa s našim tijelom je prvi korak u eliminiranju neugodnosti.

Što onda uzrokuje grčeve?

"Postoji bezbroj uzroka menstrualnih grčeva u danima kad uopće nemamo mjesečnicu", tvrdi doktorica Angela Jones. Kaže da su u pitanju uglavnom ginekološki ili gastrointestinalni problemi. Koja je razlika između ginekoloških i gastrointestinalnih problema? Jednostavno - gastrointestinalni povezani su sa probavom što znači da su grčevi posljedica nečega što se događa u želucu i crijevima. Ginekološki pak znače probleme s maternicom, vaginom ili jajnicima.



Možda ste naduti.

S gastrointestinalne strane, grčevi bi mogli proizaći iz nečeg osnovnog kao što je nadutost. "Zatvor može biti glavni uzrok grčeva u trbuhu ili zdjelici", kaže dr. Jones. Dakle, ako niste otišli u kupaonicu dugo vremena, to bi mogao biti odgovor na vaše bolove. Grčevi i zatvor općenito mogu biti uzrokovani i dehidracijom, pa pripazite da pijete dovoljno vode tijekom dana.

Ali naravno, postoji i ozbiljnija strana gastrointestinalnog spektra. "To bi također moglo biti nešto značajnije poput sindroma iritabilnog crijeva", dodaje dr. Jones. IBS je uobičajeni kronični poremećaj koji utječe na debelo crijevo i s njim se može upravljati. Simptomi uključuju grčeve, nadutost, plinove, proljev i zatvor. Ako mislite da bi grčeve mogao uzrokovati IBS i stalno se pogoršava, trebali biste se obratiti liječniku.

Grčevi također mogu biti posljedica infekcije.



Zdjelična upalna bolest nastaje kada se bakterija širi iz vagine u maternicu, jajovode ili jajnike, a obično se prenosi spolnim putem. Simptomi su grčevi, ali postoje i drugi znakovi poput jakog vaginalnog pražnjenja, krvarenja iz maternice, vrućice, boli tijekom odnosa i bolnog mokrenja. Ako ste se pronašli u jednom ili više od ovih simptoma posjetite ginekologa.



Foto: Shutterstock

Mogli bi biti ti dani u mjesecu.



Iako vam mjesečnica možda još nije stigla, to ne znači da ne možete doživjeti grčeve u donjem dijelu trbuha što je uzrokovano vašim menstrualnim ciklusom. Menstrualni grčevi često počinju 24 do 48 sati prije nego što počne krvarenje, pa dvaput provjerite gdje ste u svom ciklusu - to bi moglo samo značiti da vam dolazi mjesečnica.

Ako imate cistu jajnika koja pukne, to bi moglo uzrokovati grčeve u donjem dijelu trbuha, kaže klinika Mayo. Cista jajnika je vkoja može sjediti ili na jajnicima ili u vašim jajnicima, što ne uzrokuje toliku nelagodu. Ali,, možda ćete imati značajniji problem.Ponekad cista koja pukne može proći neprimijećeno, ali također možete osjetiti grčeve s obje strane vašeg trbuha, ovisno o tome na kojem je jajniku cista bila ili je.Nakon puknuća ciste na jajniku mogu se pojaviti mrlje. Ako sumnjate da vam se to dogodilo, a vaša bol ne prestaje s lijekovima protiv boli, uputite se liječniku da provjeri vašu bol.

Možda ste trudni ili imate problema s trudnoćom.

Doktorica Jones kaže da grčevi poput menstrualnih dok nemate mjesečnicu također mogu biti rani znak trudnoće. Blagi grčevi maternice su česti kod trudnica.

S druge strane, vaši grčevi mogu značiti i izvanmateričnu trudnoću. Takva trudnoća nastaje kada oplođeno jaje implantira negdje u jajovodima ili trbuhu umjesto sluznice maternice i počne se razvijati. U tom se slučaju trudnoća ne može normalno nastaviti i morat ćete odmah posjetiti liječnika za sljedeće korake.

Endometrioza također uzrokuje grčeve u trbuhu.



Ako su grčevi puno gori od uobičajenih menstruacija, možda imate endometriozu, "Često bolan poremećaj u kojem tkivo slično tkivu koje normalno povezuje unutrašnjost vaše maternice - endometrij - raste izvan vaše maternice", tvrdi Klinika Mayo. Uz zdjelične grčeve, bol u donjem dijelu leđa i trbuhu također su simptomi endometrioze. Ako sumnjate da imate poremećaj, trebali biste se uputiti ginekologu.

Kada treba potražiti liječničku pomoć?



"Ako imate grčeve koji se ne ublažavaju Ibuprofenom, ili drugim tabletama protiv bolova, to biste trebali provjeriti kod ginekologa" tvrdi Jones. I ona je u pravu - ako imate jake grčeve koji ne odlaze osnovnim lijekovima vrijeme je da pozovete stručnu pomoć da vidite što se događa.