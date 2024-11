Je li loše ako nemate stolicu svaki dan? Evo što kažu gastroenterolozi

Pražnjenje crijeva kritičan je dio probave i oslobađanja od otpada. No, to je nešto što ne rade svi svaki dan svi. Neki ljudi idu više puta dnevno, dok drugi idu samo nekoliko puta tjedno. Je li svakodnevno pražnjenje crijeva idealno? Bez obzira jeste li netko tko svakodnevno ima stolicu ili ne, evo što stručnjaci imaju za reći o tome kako učestalost utječe na vaše zdravlje, prenosi Yahoo.

Ne postoji univerzalno preporučena učestalost ili ritam pražnjenja crijeva, rekao je za dr. Babak Firoozi, certificirani gastroenterolog u Medicinskom centru MemorialCare Orange Coast. Općenito govoreći, većina ljudi bez značajnih medicinskih problema ili zdravstvenih problema obično ima stolicu između tri puta dnevno i tri puta tjedno.

To se temelji na studiji iz 2010. objavljenoj u Scandinavian Journal of Gastroenterology, koja je izvijestila da je 98% sudionika u općoj odrasloj populaciji imalo istu učestalost pražnjenja crijeva. Međutim, ako nemate stolicu istom učestalošću kao što je navedeno u studiji, nema mjesta panici. Standardno je da ljudi imaju vlastitu rutinu, a individualne razlike u navikama pražnjenja crijeva savršeno su normalne. Bitno je slijediti ono što vama najviše odgovara.

'Neki ljudi idu barem tri puta tjedno, a s druge strane, neki ljudi idu više od jednom dnevno', rekao je Firoozi, 'Sve dok je to njihov normalan obrazac, to je u redu'. Ako ste netko tko nema stolicu svakodnevno, to ne mora značiti da nešto nije u redu, rekao je Andrew DuPont, gastroenterolog s UTHealth Houston. Potpuno je normalno imati različite učestalosti pražnjenja crijeva, a to što ne radite to svakodnevno ne znači automatski nikakve probleme ili razlog za zabrinutost.

'Neki ljudi jednostavno imaju sporiji motilitet ili se slabije kontrahiraju i stoga mogu ići rjeđe', rekao je DuPont. Drugi možda neće ići svakodnevno jer imaju medicinska stanja koja mogu utjecati na njihovo zdravlje crijeva, uključujući funkcionalni zatvor, sindrom iritabilnog crijeva (IBS), nelagodu u trbuhu, gastroenteritis ('želučana gripa') ili upalnu bolest crijeva, poput Crohnove bolesti.

Firoozi je dodao da je najvažnije razumjeti vlastiti uobičajeni obrazac i osigurati da ne osjećate nelagodu, bol ili druge probavne probleme. 'Mislim da ljudi imaju u glavi da moraju ići svaki dan inače to nije dobro za njihovo zdravlje. Ali to nije slučaj, sve dok ste redoviti', rekao je Firoozi, 'Trebate biti dosljedni i ne biste trebali imati neugodnosti. Ne brinite ako ne odete određenog dana'.

Ako ste zabrinuti zbog svojih navika u pražnjenju crijeva ili primijetite iznenadne promjene, kao što je uporni zatvor ili neočekivano povećanje učestalosti pražnjenja crijeva, Firoozi preporučuje da kontaktirate svog liječnika za personalizirane upute.

Prema DuPontu i Firooziju, mnogi čimbenici mogu utjecati na to koliko često imate stolicu, uključujući promjene načina života, medicinska stanja i biološke čimbenike:

Prehrana: Ono što jedete i pijete može utjecati na vašu probavu i rad crijeva. Na primjer, ako je vaša prehrana siromašna vlaknima, to može otežati izbacivanje stolice, povećavajući vjerojatnost zatvora. Osim toga, ono što pijete također može utjecati na konzistenciju i učestalost stolice. Pijenje puno tekućine može pomoći omekšavanju stolice, dok neadekvatan unos tekućine može dovesti do zatvora.

Tjelesna aktivnost: Redovita tjelovježba može pomoći pokretljivosti crijeva, što je kretanje vaših crijeva, rekao je Firoozi. Vježbanje pomaže kod probave tako što skraćuje vrijeme potrebno da hrana prođe kroz debelo crijevo.

Medicinska stanja: Neki zdravstveni problemi, kao što su IBS, upalna bolest crijeva (IBD) i poremećaji štitnjače, mogu utjecati na rad crijeva jer mogu uzrokovati zatvor i proljev. Ostala stanja koja mogu utjecati na rad crijeva uključuju dijabetes, hipertireozu i celijakiju.

Lijekovi: Određeni lijekovi mogu usporiti rad vaših crijeva i uzrokovati zatvor ili druge nuspojave. Uobičajeni lijekovi koji mogu utjecati na rad crijeva uključuju kemoterapiju koja se koriste za liječenje raka, lijekove koji se koriste za liječenje čira na želucu ili žgaravice, nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) poput ibuprofena i metformin (koji se koristi za liječenje dijabetesa).

Dob: Navike pražnjenja crijeva mogu se promijeniti kako starite, a zatvor je češći kod starijih osoba. Metabolizam se s vremenom usporava, pa tako i motilitet crijeva i pokretljivost crijeva.

Kako imati redovitu stolicu? Ako vam je teško stalno prazniti crijeva, postoje prirodni lijekovi, navike i lijekovi bez recepta za kojima možete posegnuti prije nego što tražite recept, rekao je Firoozi. To uključuje:

Dijetalna vlakna: Razmislite o dodavanju vlakana u svoju prehranu kroz voće, povrće, cjelovite žitarice i mahunarke ili uzimanjem dodataka prehrani s vlaknima. Povećanje unosa vlakana može povećati vašu stolicu i pomoći u kretanju kroz probavni trakt.

Hidratacija: Što ste više hidrirani, to je bolje za konzistenciju vaše stolice jer održavanje hidratacije pomaže omekšati stolicu i pospješiti redovitu crijevnu redovitost. Firoozi predlaže da pijete najmanje 6 do 8 čaša vode dnevno.

Redovita tjelovježba: Redovito kretanje smanjuje vrijeme potrebno da hrana prođe kroz debelo crijevo, poboljšavajući ukupnu učinkovitost probavnog procesa.

Uspostavite rutinu: Određivanje određenog vremena za odlazak na wc može pomoći u poticanju zdravih i redovitih navika u pražnjenju crijeva. Na primjer, planirajte koristiti kupaonicu ujutro ili odmah nakon obroka. Budite strpljivi dok ste na WC-u, jer može proći od 15 do 45 minuta za bilo kakvo pražnjenje crijeva.

Lijekovi bez recepta: Ako neki od ovih prirodnih lijekova ne pomažu u promicanju redovitog pražnjenja crijeva, DuPont kaže da biste trebali razmisliti o korištenju laksativa bez recepta ili omekšivača stolice, ovisno o vašim potrebama. Laksativi se mogu koristiti ako je pražnjenje crijeva jače i potrebno vam je hitno olakšanje, dok se omekšivači stolice mogu koristiti za privremeni ili blagi zatvor.

Ako se i dalje borite sa zatvorom ili nemate redovitu stolicu čak ni nakon što ste isprobali gore navedene metode, obratite se svom liječniku. Također biste se trebali konzultirati ako imate obiteljsku povijest raka debelog crijeva ili primijetite bilo kakvu brzu promjenu u pokretima crijeva, krvarenje ili gubitak težine.

