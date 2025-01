'Izgleda kao čamac': Ovaj 'vodeni' znak u automobilu zbunio je mnoge, znate li vi što znači?

Kada je u pitanju vožnja, tada postoji niz stvari na koje morate obratiti pažnju i znati što znače. No, znate li što znači svaki simbol na na vašoj instrument ploči? Postoji ih toliko da je ponekad teško znati koji je koji, pogotovo ako se rijetko pojavljuju s nekim problemom. No, morate pokušati znati što znače jer, ako se ispostavi da je riječ o važnom problemu koji treba odmah riješiti, na vama je da ga popravite prije nego otpiše vaš automobil, piše LADbible.

Simbol za malo goriva svi znaju, a znate li za što služi "vodeni" znak? Mnogi komentiraju da izgleda kao neka vrsta plovila u moru. Na X-u, nekadašnjem Twitteru, korisnici su pokušavali shvatiti što on prikazuje. I dok se većina ljudi šalila na tu temu, neki su zapravo bili od pomoći. Jedna je korisnica objavila sliku svoje instrument ploče sa zaokruženim svjetlećim simbolom. "Što znači ovo svjetlo?", upitala je. "Izgleda kao čamac. Vjerojatno glatko jedrenje ili tako nešto", napisao je jedan korisnik i izazvao smijeh. "To je upozorenje o piratima koji se približavaju. Bolje počni veslati", dodao je drugi.

What this light mean? pic.twitter.com/cgabbCqYml — Vivian Mayer (@mysty812) December 29, 2024

Nakon nekoliko šala, našao se i točan odgovor. "To znači da se motor vašeg automobila nije zagrijao na normalnu temperaturu. Kada se zagrije, tada će se svjetlo ugasiti", otkrio je korisnik. No, zapravo je i on u krivu. Radi se o svjetlu upozorenja za hlađenje motora i ne radi se o čamcu, već o termometru s valovitim linijama na dnu. To znači da temperatura motora postaje previsoka, a vašem automobilu ponestaje rashladne tekućine motora. Ako to ne popravite, vaš bi se motor mogao pregrijati i možda ćete morati izdvojiti novac za novi.

Prema istraživanju ATS Euromastera, 80 posto vozača nije znalo što taj znak predstavlja. Stručnjaci iz Eden Motor Groupe objasnili su da, ako je svjetlo crveno, trebali biste se zaustaviti čim je to sigurno i ugasiti motor. "Ako je razina rashladne tekućine niska ili postoji neki drugi problem s vašim sustavom hlađenja, mogli biste uzrokovati ozbiljnu štetu nastavkom vožnje. Obaviti sami neke osnovne provjere ili pozovite pomoć", rekli su. Da biste shvatili zašto je simbol počeo treperiti, morate razmisliti o nekoliko čimbenika koji bi mogli biti u igri.

"Najvjerojatnije je ili gubitak rashladne tekućine ili kvar na senzoru", otkrili su stručnjaci. Gubitak rashladne tekućine može biti uzrokovan curenjem negdje u sustavu, kao što je rascjepkano crijevo ili rupa u hladnjaku. "Možda ćete to moći vidjeti, čuti ili čak namirisati kada otvorite poklopac motora", dodali su. Ako ne vidite curenje, pogledajte spremnik rashladne tekućine i provjerite oznake maksimum i minimum sa strane te ćete imate li dovoljno tekućine u spremniku.