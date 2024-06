Izbijaju si novac iz džepa: Ovu pogrešku mnogi rade dok toče gorivo

Mnogi vozači kad toče gorivo, pokušaju što više uliti u rezervoar, tako što kad im sustav prekine mlaz oni natoče još malo, ‘do vrha’. Ali, oni nisu ni svjesni da si tako mogu oštetiti automobil i potrošiti ogromne novce na popravak. Naime, kada vam sustav prekine mlaz goriva, to čini kada je rezervoar uistinu napunjen do vrha, iako vam se čini da stane još malo.

Kada pokušate nastaviti točiti gorivo, vaš spremnik će to detektirati kao višak i izbaciti kroz odvodnu cijev. Dakle, platit ćete gorivo koje nećete ni potrošiti. Također, to se gorivo može izliti po karoseriji i oštetiti vam boju što može dovesti do neočekivanih troškova.

VEZANI ČLANCI:

Ali, ni to nije sve. Kad točite gorivo ispuštaju se i plinovi koji bi daljnjim naprezanjem crijeva mogli oštetiti filtar s aktivnim ugljenom, koji se nalazi u mnogim modernim automobilima. To bi, zatim, moglo dovesti do nepravilnog rada motora.

Kratak rok trajanja: Evo koliko dugo možete imati benzin i dizel u spremniku goriva